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影／開車右轉按喇叭爆衝突 大甲街頭多人打架女子被扯髮打趴在地

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲區昨天發生街頭暴力鬥毆事件，雙方開車時只因右轉時按喇叭引發衝突，4名男女打成一團，其中一名女子被扯髮打趴在地，目擊者驚呼「打女生，太過分」；警方今天說明，已依傷害及聚眾鬥毆罪，函送台中地檢署偵辦，絕不寬貸街頭暴力行為。

大甲警分局今天說明，有關民眾於threads媒體平台貼文「大甲區蔣公路與育德路口民眾糾紛案」，警方昨天下午4時40分許獲報育德路與蔣公路口發生民眾糾紛案，立即派員到場處置。

經查雙方互不認識，因車輛右轉時因鳴按喇叭致雙方發生言語及肢體衝突。員警到場時已無衝突情事，並分別協助就醫驗傷及派員守望，防止二次衝突。

警方除調閱監視器畫面釐清案情，並依法受理雙方之傷害告訴，全案依傷害及聚眾鬥毆罪，函送台中地檢署偵辦，絕不寬貸街頭暴力行為。

台中市大甲警分局大甲派出所副所長賴一帆，說明街頭打架案件。圖／警方提供
台中市大甲警分局大甲派出所副所長賴一帆，說明街頭打架案件。圖／警方提供

鬥毆 台中

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