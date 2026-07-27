北投迷你馬第3度逃出農場逛大街 警獲報開罰並通報動保處裁處

台北市北投區某農場飼養的迷你馬今年5月2度「落跑」、逛大街，飼主遭警方及市府動保處開罰10萬餘元，今早同匹馬再度出逃，相關局處獲報介入，警方再度依法舉發。

警方調查，北投分局警方今早6時許接獲民眾報案，北投分局大業路、承德路一帶有馬匹出現，在道路上行走，員警趕赴現場，發現馬匹已由熱心民眾引導至路旁安置，後續查出飼主身分，當場依道路交通管理處罰條例第84條「疏縱動物在道路奔走，妨害交通者」處300元以上、600元以下罰鍰，另移請動保處裁處。

據悉，該匹迷你馬是附近「逐風農場」黃姓業主所飼養，黃共飼養3匹迷你馬，其中1匹迷你馬於今年5月初、5月中出逃共2次，皆在大業路一帶遊蕩被發現，警方陸續開罰，動保處也併罰10萬元，未料今早同匹迷你馬再次上路「逛大街」，使飼主面臨罰款。

警方呼籲，民眾飼養動物務必小心看管，如致動物在路上奔走，恐影響交通秩序及用路人安全，如發現類似情事，可撥打110報案專線，警方將立即到場處理。

員警趕赴現場，發現馬匹已由熱心民眾引導至路旁安置，後續查出飼主身分，當場依道路交通管理處罰條例開罰，另移請動保處裁處。圖／警方提供

員警趕赴現場，發現馬匹已由熱心民眾引導至路旁安置，後續查出飼主身分，當場依道路交通管理處罰條例開罰，另移請動保處裁處。圖／警方提供

員警趕赴現場，發現馬匹已由熱心民眾引導至路旁安置，後續查出飼主身分，當場依道路交通管理處罰條例開罰，另移請動保處裁處。圖／警方提供

員警趕赴現場，發現馬匹已由熱心民眾引導至路旁安置，後續查出飼主身分，當場依道路交通管理處罰條例開罰，另移請動保處裁處。圖／警方提供