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妻見丈夫基隆石公潭潛水未上浮求救 救起無呼吸心跳送醫不治

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

朱姓男子昨到<a href='/search/tagging/2/基隆' rel='基隆' data-rel='/2/144250' class='tag'><strong>基隆</strong></a>市石公潭游泳時，疑<a href='/search/tagging/2/溺水' rel='溺水' data-rel='/2/142213' class='tag'><strong>溺水</strong></a>沉入水中，被其他遊客救起時無呼吸心跳。<a href='/search/tagging/2/消防人員' rel='消防人員' data-rel='/2/228013' class='tag'><strong>消防人員</strong></a>到場急救並送醫，今天凌晨宣告不治。圖／讀者提供
朱姓男子昨到基隆市石公潭游泳時，疑溺水沉入水中，被其他遊客救起時無呼吸心跳。消防人員到場急救並送醫，今天凌晨宣告不治。圖／讀者提供
朱姓男子和妻小到基隆市石公潭游泳戲水，朱男疑溺水沉入水中。朱妻呼救，在潭邊烤肉的民眾下水，將朱男拉上岸並急救，再由消防人員送醫，今天凌晨宣告不治，警方報驗釐清死因。

石公潭位在基隆市七堵區友蚋山區，友蚋溪上游一處水潭，吸引不少人前往游泳戲水。53歲朱男昨天下午和妻子、兩名子女到石公潭戲水。朱男潛入水中後，遲未浮出水面，妻子發現不對勁，向在場民眾求救。

當時在石公潭的游客有2、30人，1名在岸邊烤肉的男子得知後下水救人，潛水找到朱男，將他拉上岸時，朱男已全身發白，沒有呼吸心跳。

救人的男子說，他有試圖急救，挖喉嚨異物時有吐一些東西，也做心肺復甦術（CPR），但直到消防人員到場，朱男仍未恢復呼吸心跳。

消防人員接手急救，並將朱男就近送往新北市汐止國泰醫院。醫師急救後恢復心跳，但心跳和血壓都不穩定，今天凌晨2時宣告不治。警方已製作相關筆錄，今天報請檢察官偕法醫相驗。

朱姓男子昨到基隆市石公潭游泳時，疑溺水沉入水中，被其他遊客救起時無呼吸心跳。消防人員到場急救並送醫，今天凌晨宣告不治。圖／讀者提供
朱姓男子昨到基隆市石公潭游泳時，疑溺水沉入水中，被其他遊客救起時無呼吸心跳。消防人員到場急救並送醫，今天凌晨宣告不治。圖／讀者提供

基隆 消防人員 溺水

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