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妻見丈夫基隆石公潭潛水未上浮求救 救起無呼吸心跳送醫不治
朱姓男子和妻小到基隆市石公潭游泳戲水，朱男疑溺水沉入水中。朱妻呼救，在潭邊烤肉的民眾下水，將朱男拉上岸並急救，再由消防人員送醫，今天凌晨宣告不治，警方報驗釐清死因。
石公潭位在基隆市七堵區友蚋山區，友蚋溪上游一處水潭，吸引不少人前往游泳戲水。53歲朱男昨天下午和妻子、兩名子女到石公潭戲水。朱男潛入水中後，遲未浮出水面，妻子發現不對勁，向在場民眾求救。
當時在石公潭的游客有2、30人，1名在岸邊烤肉的男子得知後下水救人，潛水找到朱男，將他拉上岸時，朱男已全身發白，沒有呼吸心跳。
救人的男子說，他有試圖急救，挖喉嚨異物時有吐一些東西，也做心肺復甦術（CPR），但直到消防人員到場，朱男仍未恢復呼吸心跳。
消防人員接手急救，並將朱男就近送往新北市汐止國泰醫院。醫師急救後恢復心跳，但心跳和血壓都不穩定，今天凌晨2時宣告不治。警方已製作相關筆錄，今天報請檢察官偕法醫相驗。
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