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偷香蕉又偷樹苗 警判10月

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

台南市新營警分局後鎮派出所警員王姓男子在派出所後方，拿鐮刀割走陳姓男子種植的兩串香蕉，又從路旁竊取洪姓男子種植的兩株酪梨樹苗，還偷走派出所內衛生紙一袋。台南地方法院認定，王身為警察，法治觀念薄弱，依竊盜等罪判刑十月，不予宣告緩刑；全案可上訴。

判決指出，王姓警員二○二四年十一月廿二日晚間在後鎮派出所後方，從自己轎車拿出一把鐮刀，兩度翻越圍牆割下陳姓男子種植的兩串香蕉，開車離去；同年十二月七日凌晨，他在台南新營區開車行經洪姓男子的耕地，徒手竊取洪種植的兩株酪梨樹苗，帶回嘉義縣義竹鄉住處果園種植；當日晚間又趁其他警員外出巡邏，竊取派出所一袋公用衛生紙一袋，放進轎車。

陳、洪報案，警方調閱監視器鎖定王，從他住處搜出竊取的酪梨株及衛生紙，調閱駐地監視器確認他偷衛生紙。檢警偵查時，王承認拿香蕉，稱是朱姓老婦說過要吃可自己摘，他經過朱同意才拿；他否認經過洪的耕地，稱酪梨株是自己買的；至於衛生紙則是警友會說送所內每人一袋。

該所員警證稱，王平時就會拿同仁的洗髮精、洗衣精，同事都容忍，從沒聽到朱說要吃香蕉自己摘，香蕉也不是朱種的，衛生紙是公家用，從沒聽過警友會送每人一袋。檢方認為監視器拍下王持鐮刀割下香蕉，王也提不出酪梨株購買證明，犯後毫無悔意，起訴建請從重量刑；法院審理時，王全部認罪。

法官指出，王身為警察應以身作則，勿以惡小而為之，難認有何即使宣告法定最低刑度猶嫌過重情事，他不循正當途徑獲取所需，竊取他人財物，欠缺對他人財產權尊重，法治觀念薄弱；審酌他承認犯行，與陳達成調解賠償完畢，依毀越牆垣、攜帶兇器竊盜罪判刑六月，依兩個竊盜罪分別判刑四月、三月，應執行十月，不予宣告緩刑。

香蕉 台南 酪梨 警察 偷竊

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