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台3線旗山段車輛自撞打橫 後方重機碰撞釀3傷
洪姓汽車駕駛今天行經台3線403公里處時，車輛失控打滑自撞安全島橫移，後方一部重型機車疑煞車不及與事故車輛發生碰撞，造成3人受傷送醫救治無大礙，肇事原因待釐清。
高雄市政府警察局旗山分局員警說明，建國派出所下午3時56分許獲報，指台3線403公里處發生自小客車與大型重型機車事故，警方立即派員前往處理。
經警方初步調查，45歲洪姓女子駕駛自小客車行經該路段時，車輛因不明原因失控打滑自撞中央安全島，後方30歲簡姓男子騎乘大型重型機車疑因煞車不及，與事故車輛發生碰撞，事故原因及肇事責任待警方調查釐清。
警方表示，事故造成洪姓駕駛、48歲蘭姓乘客及簡男等3人受傷送醫救治、無生命危險，警方於事故發生後實施交通疏導，並通知拖吊車到場排除事故車輛，現場交通已恢復正常，另呼籲民眾行經山區道路時，應注意路況、控制車速及保持安全車距。
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