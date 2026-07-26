台3線旗山段車輛自撞打橫 後方重機碰撞釀3傷

前電視台主播郭姓女子昨晚在台北市士林夜市某鐵板燒店用餐後刷卡消費失敗，身上又無現金，警方獲報介入處理，店家最後同意郭女5日內回店付款，員警則告知店家，若郭女未依約付費，仍可提告詐欺罪；據悉，郭女今年5月在士林夜市買鞋子時，也因現金不足鬧到員警介入，最後也是店家自行降價了事。

2026-07-26 13:03