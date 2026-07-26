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影／宜蘭咆哮女店門口堆石塊、襲警遭上銬 網見「淡定買菜姨」笑翻
宜蘭市北館菜市場附近今天出現鬧事女子，37歲鍾女在昇平街店家前不斷無故咆哮、開罵髒話，甚至在店門口堆擺石塊影響營業。警方獲報趕抵現場勸阻，女子不僅不聽勸，竟還揮手試圖要攻擊員警，最後遭兩名員警壓制在地、帶回派出所依法管束。
據目擊者表示，事發於上午9時許，當時正值假日採買高峰，昇平街周邊人潮洶湧。該名女子突然在店家門口大聲叫囂，並搬來石塊堵在店門前，店家忍無可忍隨即撥打110報案。
員警趕抵現場後，女子情緒依然相當激動，面對警方的勸導，甚至舉起手企圖揮打員警。員警見狀迅速反應，順勢牢牢抓緊女子手腕。鑑於女子行為已具危害性且不願配合，兩名年輕員警隨即採取強制力將其壓制在地並銬上手銬，過程險象環生。
由於案發地點有蔬菜、水果攤位及服飾店，警方施展強制力逮人的過程吸引不少民眾圍觀。過程被路人拍下並上傳臉書社群宜蘭知識+，引發網友熱烈討論，紛紛留言「襲警根本自討苦吃」、「直接噴辣椒水就老實了」、「她不是第一次鬧事了」；也有網友被現場畫面逗樂，笑稱「旁邊挑水果的阿姨超級淡定，完全沒被影響」。
警方呼籲民眾若遇到影響公共秩序或危害自身及他人安全情形，請第一時間撥打110報案，由警方即時到場協助處理，維護公共安全與社會秩序。
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