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鄰居警覺異狀！揭演員王凱陳屍家中 家門外送餐點未領取打119
演員王凱（本名王建隆）今傳出陳屍家中，警方介入初查無外力侵入痕跡，聯繫其家屬到案配合調查，家屬接獲噩耗十分悲痛，對死因暫無意見，檢警預計明日相驗，進一步釐清案情。
警方調查，43歲王凱居住台北市大安區，轄區警方今午1時許民眾通報有人陳屍屋內，派員介入調查，經封鎖現場初步調查，屋中門窗緊閉，未有外力侵入痕跡，王倒臥客廳一處地面上，無明顯外傷，現場也無打鬥痕跡。
據悉，今午鄰居發現，王一早叫外送，卻未親自應門領餐，餐點被放在門外地上，因先前從未發生類似情況，遂通報119介入，破門後發現王倒臥地面，已明顯死亡，未送醫。警方聯繫王的胞姊到案調查，她十分悲痛，表示王無特別病史，暫對死因無意見。
警方表示，王的遺體目前暫冰存，預計明日將配合檢方相驗，進一步釐清王的死因。
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