影／宜蘭五結溪濱路平房突冒烈火！強風助長濃煙直竄 危急控制火勢

宜蘭五結鄉溪濱路三段一處平房今下午近5時發生火警，烈焰濃煙在風勢助長下延燒迅速，連前往救火的消防人員都身處在一片濃煙中，只能朝著冒火的平房不斷灑水。初步了解無人受困，鐵皮屋內存放廢棄冷氣機全被燒毀。

縣消防局接獲民眾119電話報案，溪濱路三段379號1樓平房有火煙冒出，立即出動二大、五結、廣興、羅東分隊救災人車前往救援。消防人員表示，現場是一樓鐵皮屋存放廢棄冷氣機，火煙竄出，沒有人受困。

紅霞颱風雖逐漸遠離，但宜蘭受到南方雲系北移以及地形影響，部分地區下午風勢強勁，這起火警在風力助長下，遠遠就可以看到濃煙直竄天際，非常嚇人，消防人員到場搶救時冒著隨時可能竄出烈火，濃煙中視線不良，增加灌救滅火難度，所幸目前已經控制火勢。

五結鄉溪濱路一處平房發生火警，烈焰濃煙在風勢助長下延燒迅速，連前往救火的消防人員都身處在一片濃煙中，只能朝著平房不斷灑水，所幸無人受困，鐵皮屋內存放廢棄冷氣機全被燒毀。圖／消防局提供

五結鄉溪濱路一處平房發生火警，烈焰濃煙在風勢助長下延燒迅速，連前往救火的消防人員都身處在一片濃煙中，只能朝著平房不斷灑水，所幸無人受困，鐵皮屋內存放廢棄冷氣機全被燒毀。圖／消防局提供

五結鄉溪濱路一處平房發生火警，烈焰濃煙在風勢助長下延燒迅速，連前往救火的消防人員都身處在一片濃煙中，只能朝著平房不斷灑水，所幸無人受困，鐵皮屋內存放廢棄冷氣機全被燒毀。圖／消防局提供