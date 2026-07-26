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宜蘭戲水勝地粉鳥林落海失蹤 34歲女「卡岩縫」尋獲不幸身亡

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭知名戲水勝地東澳「粉鳥林」沙灘，今天傳出一起落海溺水意外！34歲宜蘭林姓女子中午在粉鳥林戲水時突然失蹤，警消與海巡接獲報案，出動大批人力趕赴現場展開搜救，下午3時許在附近礁石縫隙中發現林女，但已經失去生命跡象。

警消今天中午接獲報案，海巡署與消防單位則同步出動搜救人員與潛水員，深入粉鳥林海域與礁石區進行地毯式搜尋，同時也出動直升機及附近漁船幫忙找人。

搜救人員經過近兩小時搜尋，直升機看到海面有人，下午2時39分在潛水人員水下在岩石縫隙中發現卡在其中的林女，隨後由潛水人員協助將遺體脫困並搬運上岸；3時09分，經趕赴現場的家人指認，確認死者身分。

目前林姓女子的遺體已移置羅東壽園，檢警將進一步相驗，至於林女確切的落海原因與詳細事發經過，仍有待警方與海巡單位調查釐清。

宜蘭知名戲水勝地東澳「粉鳥林」沙灘傳出落海意外，34歲女子卡在礁石縫隙，被發現時已經失去生命跡象。圖／民眾提供
宜蘭知名戲水勝地東澳「粉鳥林」沙灘傳出落海意外，34歲女子卡在礁石縫隙，被發現時已經失去生命跡象。圖／民眾提供

宜蘭知名戲水勝地東澳「粉鳥林」沙灘傳出落海意外，34歲女子卡在礁石縫隙，被發現時已經失去生命跡象。圖／民眾提供
宜蘭知名戲水勝地東澳「粉鳥林」沙灘傳出落海意外，34歲女子卡在礁石縫隙，被發現時已經失去生命跡象。圖／民眾提供

宜蘭 粉鳥林 海巡署 溺水

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