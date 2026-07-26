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影／男大生跳日月潭游泳失蹤 警消潛水搜潭...遺體找到了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

日月潭昨天傳有民眾溺水失蹤，一名男大生與母親向山遊客中心旁永結橋涼亭停留時，疑一時興起竟下水游泳，但在游往對岸時突然溺水掙扎，民眾發現後報案，警消動員搜索水域，今下午尋獲男大生，但明顯死亡，大體送交警方及家屬處理。

警消調查，20歲張姓男大生昨天與母親到日月潭遊玩，疑因一時興起下水，嘗試從向山遊客中心旁永結橋涼亭岸邊游泳至對岸。不料在距離岸邊約5至6公尺處時不幸溺水，由於他在水中掙扎並迅速下沉，現場民眾目擊後通報119救人。

南投縣消防局指出，昨天下午5時13分獲報日月潭區有民眾溺水，當下立刻調遣第二大隊及日月潭、水里、草屯3分隊及義消協尋救溺，後因入夜潭面下能見度欠佳，昨晚10時暫停搜救，今晨再集結人力尋找溺水失蹤者。

消防局今天派出第二大隊及日月潭、水里、草屯、中心碑、國姓、埔里、鳳鳴7分隊，並出動潛水特搜隊，同時群呼義消展開搜救，更利用科技探查針對永結橋水域進行水面定錨，捕捉水面陰影與水底影像，鎖定核心區域再派員下潛搜索。

消防局表示，透過科技探查及下潛地毯式環形搜索，成功於今天下午1時39分尋獲該名男大生，但救起時已明顯死亡，目前已將大體交由警方及家屬處理，也再次呼籲，日月潭除萬人泳渡等特定公告活動外，全潭嚴禁任何游泳、戲水行為。

而日月潭雖屬開放性自然水域，潭面看似平靜，實際上潭底高低落差大，其深度動輒4至6公尺以上，且因抽蓄發電導致水底常有暗流，淤泥深厚等環境複雜惡劣，因此切勿冒險下水，發現有人落水也別貿然跳水救人，以免造成二次悲劇。

張姓男大生到日月潭遊玩，疑一時興起竟下水游泳失蹤，警消動員搜索，今午後尋獲其遺體。圖／南投縣消防局提供
張姓男大生到日月潭遊玩，疑一時興起竟下水游泳失蹤，警消動員搜索，今午後尋獲其遺體。圖／南投縣消防局提供

張姓男大生到日月潭遊玩，疑一時興起竟下水游泳失蹤，警消動員搜索，今午後尋獲其遺體。圖／南投縣消防局提供
張姓男大生到日月潭遊玩，疑一時興起竟下水游泳失蹤，警消動員搜索，今午後尋獲其遺體。圖／南投縣消防局提供

日月潭 南投縣 溺水

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