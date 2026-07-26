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北宜公路一小時內連2摔 騎士撞進財茂灣咖啡廳

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市坪林北宜公路32.8公里處昨天下午接連發生2起機車事故。第一起事故中，20歲李姓騎士過彎時不明原因打滑自摔，連人帶車跨越車道撞上對向大型重機，造成3人擦挫傷送醫；54分鐘後，另名21歲林姓騎士疑壓到前起事故清理後鋪設的木屑油漬，打滑撞進路旁財貿灣咖啡廳座位區，造成一名女顧客受傷，多件物品也遭波及受損。

警方調查，昨天下午12時11分，李男騎乘普通重型機車沿北宜公路由新店往坪林方向行駛，行經32.8公里處過彎時，不明原因打滑自摔，並連人帶車跨越車道，撞上由坪林往新店方向行駛、由22歲蔡男騎乘的大型重型機車。

事故造成李男、蔡男及蔡男搭載的18歲林姓女乘客3人擦挫傷，均送往台北市立萬芳醫院治療，所幸無大礙。警方表示，雙方騎士均持照正常，現場查無酒駕、毒駕情事，確切肇事原因仍待後續釐清。

同日下午1時5分，該處再度發生事故。21歲林男騎車準備進入財貿灣咖啡廳停車場時，自述壓到工務段處理前起事故漏油後所鋪設的木屑油漬，車輛因此打滑自摔，隨後撞進咖啡廳座位區。

林男未受傷，但座位區內20歲黃姓女子右腳挫傷，由救護人員現場包紮後未送醫；另有49歲周姓男子停放於現場的機車車殼受損，兩名民眾的手機及相機也遭波及損壞。警方表示，林男持照正常，現場同樣查無酒駕、毒駕情事，詳細事故原因仍待調查。

新北市坪林區北宜公路32.8公里處中午20歲李姓騎士過彎打滑自摔，跨越車道撞上對向大型重機，造成3人擦挫傷送醫。記者張策／翻攝
新北市坪林區北宜公路32.8公里處中午20歲李姓騎士過彎打滑自摔，跨越車道撞上對向大型重機，造成3人擦挫傷送醫。記者張策／翻攝

21歲林姓騎士疑壓到前起事故清理漏油後鋪設的木屑油漬打滑，衝進財貿灣咖啡廳座位區，造成1名女顧客受傷。記者張策／翻攝
21歲林姓騎士疑壓到前起事故清理漏油後鋪設的木屑油漬打滑，衝進財貿灣咖啡廳座位區，造成1名女顧客受傷。記者張策／翻攝

21歲林姓騎士疑壓到前起事故清理漏油後鋪設的木屑油漬打滑，衝進財貿灣咖啡廳座位區，造成1名女顧客受傷。記者張策／翻攝
21歲林姓騎士疑壓到前起事故清理漏油後鋪設的木屑油漬打滑，衝進財貿灣咖啡廳座位區，造成1名女顧客受傷。記者張策／翻攝

北宜公路 咖啡廳 坪林

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