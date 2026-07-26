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板橋路旁散落美工刀片 警調監視器研判強風吹落

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市板橋區文化路二段日前晚間被發現路旁散落數片美工刀片，民眾擔心發生危險，先將刀片移至一旁花盆。警方獲報後到場將刀片帶回，調閱監視器發現，刀片疑似由屋簷掉落，研判可能是受紅霞颱風外圍環流影響，強風吹落刀片盒。

警方表示，胡姓女子25日下午2時前往板橋警分局江翠派出所，表示她24日晚間10時50分行經文化路二段227號路旁時，發現路面遺落數片美工刀片，擔心造成危險，因此先將刀片放置於一旁花盆。

江翠派出所員警獲悉後立即返回現場查看，並將遺落刀片帶回派出所。警方調閱路口監視器影像，未發現可疑人士刻意將刀片放置於路面。

警方後續前往對面停車場調閱監視器，發現刀片疑似於24日晚間8時30分從該址屋簷掉落至地面。警方研判，當時受紅霞颱風外圍環流影響，市區風勢較強，可能因此將刀片盒吹落路面。

員警當晚返回現場欲詢問相關人員，但無人回應。警方查看發現該址屋簷曾重新翻修，不排除施工人員完成整修後，忘記將刀片盒收拾帶走。江翠派出所預計今天再次前往現場確認，進一步釐清案情。

新北市板橋區文化路二段路旁散落數片美工刀片，警方調閱監視器後研判，刀片盒疑受強風吹落，刀片隨之散落地面。圖／海山分局提供
新北市板橋區文化路二段路旁散落數片美工刀片，警方調閱監視器後研判，刀片盒疑受強風吹落，刀片隨之散落地面。圖／海山分局提供

新北市板橋區文化路二段路旁散落數片美工刀片，警方調閱監視器後研判，刀片盒疑受強風吹落，刀片隨之散落地面。圖／海山分局提供
新北市板橋區文化路二段路旁散落數片美工刀片，警方調閱監視器後研判，刀片盒疑受強風吹落，刀片隨之散落地面。圖／海山分局提供

監視器 紅霞颱風

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