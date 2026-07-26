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板橋路旁散落美工刀片 警調監視器研判強風吹落
新北市板橋區文化路二段日前晚間被發現路旁散落數片美工刀片，民眾擔心發生危險，先將刀片移至一旁花盆。警方獲報後到場將刀片帶回，調閱監視器發現，刀片疑似由屋簷掉落，研判可能是受紅霞颱風外圍環流影響，強風吹落刀片盒。
警方表示，胡姓女子25日下午2時前往板橋警分局江翠派出所，表示她24日晚間10時50分行經文化路二段227號路旁時，發現路面遺落數片美工刀片，擔心造成危險，因此先將刀片放置於一旁花盆。
江翠派出所員警獲悉後立即返回現場查看，並將遺落刀片帶回派出所。警方調閱路口監視器影像，未發現可疑人士刻意將刀片放置於路面。
警方後續前往對面停車場調閱監視器，發現刀片疑似於24日晚間8時30分從該址屋簷掉落至地面。警方研判，當時受紅霞颱風外圍環流影響，市區風勢較強，可能因此將刀片盒吹落路面。
員警當晚返回現場欲詢問相關人員，但無人回應。警方查看發現該址屋簷曾重新翻修，不排除施工人員完成整修後，忘記將刀片盒收拾帶走。江翠派出所預計今天再次前往現場確認，進一步釐清案情。
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