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日月潭傳溺水…男大生與母出遊 一時興起跳潭游泳卻失蹤

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

日月潭昨發生溺水事故，一名男大生昨與母親到當地遊憩，在向山遊客中心旁永結橋涼亭停留時，疑一時興起竟然下水，嘗試要游至對岸，卻在距岸邊約5至6米處溺水，民眾發現報案救人，但截至今天中午仍未尋獲，消防人員持續搜救中。

據了解，20歲張姓男大生昨與母親到日月潭遊玩，疑因一時興起下水，嘗試從永結橋涼亭岸邊游泳至對岸。不料在距離岸邊約5至6公尺處時不幸溺水，由於他在水中掙扎並迅速下沉，岸邊民眾目睹求救過程，隨即撥打119緊急求救。

南投縣消防局指出，昨天下午5時13分獲報日月潭區有民眾溺水，溺水範圍在向山遊客中心旁永結橋涼亭一帶，當下立刻調遣第二大隊及日月潭、水里、草屯3分隊及義消協尋救溺，後因入夜潭面下能見度欠佳，直至昨晚10時暫停搜救。

由於，日月潭動輒4至6公尺以上，平均水深甚至達15米以上，且潭區範圍不小，而其水面看似平靜，實際上潭底地形落差極大，且因抽蓄發電導致水底常有暗流，岸邊跨出一步即可能落入深潭，為尋找溺水者，消防局今天擴大派員。

消防局表示，今天第二大隊及日月潭、水里、草屯分隊，加派中心碑、國姓、埔里、鳳鳴7分隊，並出動潛水特搜隊，同時群呼義消於潭面搜索，並潛水找人，目前針對永結橋水域完成集結並進行水面定錨，透過科技探查鎖定核心區域。

該局第二大隊表示，考量日月潭底高低落差大、能見度低，且淤泥深厚等環境複雜惡劣，利用「日月潭鳳凰一號」搜救船及水下攝影機進行科技探查，全面捕捉水面陰影與水底影像，再由潛水人員接續換裝下潛，分梯次展開地毯式環形搜索。

但搜救截至中午仍無所獲，消防局表示將持續擴大水下搜救範圍，也再次呼籲，日月潭屬開放性自然水域，除特定公告活動外，全潭嚴禁任何私人游泳、戲水行為，民眾切勿冒險下水，發現有人落水也別貿然跳水救人，以免造成二次悲劇。

張姓男大生與母親到日月潭遊憩，疑一時興起下水游泳後溺水失蹤，警消動員搜救至今未尋獲。圖／南投縣消防局提供
張姓男大生與母親到日月潭遊憩，疑一時興起下水游泳後溺水失蹤，警消動員搜救至今未尋獲。圖／南投縣消防局提供

張姓男大生與母親到日月潭遊憩，疑一時興起下水游泳後溺水失蹤，警消動員搜救至今未尋獲。圖／南投縣消防局提供
張姓男大生與母親到日月潭遊憩，疑一時興起下水游泳後溺水失蹤，警消動員搜救至今未尋獲。圖／南投縣消防局提供

張姓男大生與母親到日月潭遊憩，疑一時興起下水游泳後溺水失蹤，警消動員搜救至今未尋獲。圖／南投縣消防局提供
張姓男大生與母親到日月潭遊憩，疑一時興起下水游泳後溺水失蹤，警消動員搜救至今未尋獲。圖／南投縣消防局提供

張姓男大生與母親到日月潭遊憩，疑一時興起下水游泳後溺水失蹤，警消動員搜救至今未尋獲。圖／南投縣消防局提供
張姓男大生與母親到日月潭遊憩，疑一時興起下水游泳後溺水失蹤，警消動員搜救至今未尋獲。圖／南投縣消防局提供

日月潭 南投縣 溺水

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