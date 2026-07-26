前主播士林夜市買鞋差20元控店家「違法」 昨又沒錢結帳大鬧鐵板燒店

前電視台主播郭姓女子昨晚在台北市士林夜市某鐵板燒店用餐後刷卡消費失敗，身上又無現金，警方獲報介入處理，店家最後同意郭女5日內回店付款，員警則告知店家，若郭女未依約付費，仍可提告詐欺罪；據悉，郭女今年5月在士林夜市買鞋子時，也因現金不足鬧到員警介入，最後也是店家自行降價了事。

警方表示，郭女昨晚9時許在鐵板燒店用餐後，準備支付220元餐費，因身上無現金，試圖用2張金融卡刷卡付費，但皆交易失敗，雙方發生糾紛，報警處理。

轄區士林分局文林派出所員警獲報到場，店家見郭女並非刻意不付費、吃「霸王餐」，同意郭女在5天內完成付款，員警則提醒店家，郭女若未依約付款，仍可提告詐欺罪究責，現場狀況才解除。

據悉，郭女今年5月同樣在士林夜市發生消費糾紛，她看中一雙200元的鞋子，但身上僅有180元現金，向店家殺價不成，指控店家違法，店家當場報警處理。

待員警介入，郭女指稱她要買鞋，店家卻未給予協助，店家是刑法「消極不作為犯」，員警旋即直言「看來你對刑法有所誤解」，郭女又質疑員警處置態度，最後是店家自降售價20元，平息爭議。

郭女曾任電視台記者、主播，因牙齒手術出意外影響工作，後續轉戰直播平台等，發展未如預期。警方提醒，民眾消費前應確認支付工具是否可正常使用，並衡量自身支付能力；若遇消費糾紛，應保持理性溝通，必要時可請警方到場協助，避免衍生不必要爭議