竹東竹林大橋驚傳墜橋 男子躺臥河床命危送醫

新竹縣竹東鎮竹林大橋今天上午發生墜橋事故，32歲余男騎乘機車出門，不明原因墜落橋下河床，消防局出動5車11人及吊臂、繩索系統救援，但余男被救起時已命危，緊急送醫搶救；警方已通知報案人到案說明，詳細墜橋原因仍待調查釐清。

新竹縣消防局表示，今天上午9時16分接獲報案，竹東鎮竹林大橋往竹東方向發生民眾墜橋案件，立即派遣芎林、竹東分隊前往救援，共出動消防車輛5輛、消防人員11名投入搶救。

消防人員抵達現場後，評估河床地形及救援環境，利用消防車吊臂、繩索系統及相關救助器材下降至河床接觸男子，隨即將他固定吊掛救援，上午10時14分成功將傷者從河床吊掛至橋面，不過男子救出時已呈創傷性命危，隨後由救護車送往醫院持續搶救。

警方初步調查，余男事發前騎乘機車前往竹林大橋，之後因不明原因墜落橋下。警方目前已通知相關人士到派出所說明，進一步還原事發經過，至於余男如何墜橋及確切原因，仍待後續調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980