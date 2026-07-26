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屏東枋寮貴金屬公司老闆自家遭綑綁重擊亡 初判死因為失血過多

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣枋寮鄉太源村24日發生一起住宅命案，56歲黃姓男子遭人綑綁在客廳，頭部有明顯外傷，已經死亡。死者為京沅鎢鈷資源公司負責人，經相驗初步研判是失血過多死亡，不過現場監視器都故障，增加偵查困難，檢警正全力追緝嫌犯中。

屏東警方24日傍晚接獲死者兒子報案，父親一個人獨居在太源村住宅，當天因為聯絡不上父親，連忙回家查看，沒想到一開門就看到父親被人綑綁在客廳，倒在血泊中，上前查看已無呼吸心跳，立即報警處理。

死者遺體頭部有明顯被襲擊外傷，研判應是有人拿繩索將他綑綁，並持棍棒等工具重擊其頭部，最終因失血過多死亡。屋內並無財物損失，離奇的是，黃男家中的監視器都故障，增加偵辦難度，檢警目前正以周邊道路監視器追查嫌犯下落中。

據了解，死者為京沅鎢鈷資源公司負責人，公司位於屏南工業區，主要業務為鎢及鈷金屬之冶煉、製造及銷售，是台灣唯一專門製造仲鎢酸銨（APT）與氧化鎢粉，並從事鎢鈷金屬回收再生的公司。

屏東縣枋寮鄉56歲黃姓男子24日在家中遭綑綁襲擊致死，警方正查緝凶手中。圖／民眾提供
屏東縣枋寮鄉56歲黃姓男子24日在家中遭綑綁襲擊致死，警方正查緝凶手中。圖／民眾提供

監視器 屏東縣 命案

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