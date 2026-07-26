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影／福壽沙鹿廠區火災冒黑煙 台中市環保局將依法裁處

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

中聯油脂毒油案，福壽實業陸續回收有問題油品，福壽沙鹿廠房今天上午發生火警，冒出黑色濃煙和臭味，附近居民擔心空汙嚴重，消防隊員滅火發現是洗滌桶燃燒引起；台中市環保局派稽查人員到場調查，若確定是廠方人員疏於防範，將依違反「空氣污染防制法」第32條第1項第1款規定，按情節輕重裁罰新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

台中市消防局今天上午9時36分獲報，沙鹿區沙田路火警案，現場為6樓頂洗滌桶起火燃燒，9時51分火勢熄滅，現場無人員受傷受困，燃燒洗滌桶，燃燒面積約3平方公尺。

台中市環保局表示，福壽公司沙鹿工廠今天上午9時許進行設備維修時，發生火災引發大量黑煙散布空氣中，環保局智慧判煙系統於上午9時34分同步掌握，並通報稽查人員前往現場調查，目前調查作業尚在進行中，倘確定是廠方人員疏於防範，將依違反「空氣污染防制法」第32條第1項第1款規定，按情節輕重裁罰新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

據了解，消防隊員到場時，頂樓黑色濃煙正大，廠房人員正在搶救中，起火點在室外，消防隊員迅速撲滅火勢，起火點疑似有塑膠物，起火原因由火調人員調查中。

福壽實業沙鹿廠今天上午發生火警，黑色濃煙竄升，消防隊員到場搶救。圖／民眾提供
福壽實業沙鹿廠今天上午發生火警，黑色濃煙竄升，消防隊員到場搶救。圖／民眾提供

福壽實業沙鹿廠今天上午發生火警，黑色濃煙竄升，消防隊員到場搶救。圖／民眾提供
福壽實業沙鹿廠今天上午發生火警，黑色濃煙竄升，消防隊員到場搶救。圖／民眾提供

福壽實業沙鹿廠今天上午發生火警，黑色濃煙竄升，消防隊員到場搶救。圖／民眾提供
福壽實業沙鹿廠今天上午發生火警，黑色濃煙竄升，消防隊員到場搶救。圖／民眾提供

台中市 環保局 火災

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