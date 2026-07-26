影／福壽沙鹿廠區火災冒黑煙 台中市環保局將依法裁處

中聯油脂毒油案，福壽實業也正被調查中，福壽沙鹿廠房今天上午發生火警，冒出黑色濃煙和臭味，附近居民擔心空汙嚴重，提醒大家外出載口罩，消防隊員滅火發現是洗滌桶燃燒引起，有人質疑要滅證？也有居民說無法無天，被罰完又燒，要求台中市長盧秀燕盧媽快來看。

2026-07-26 10:46