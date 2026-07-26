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影／毒油案福壽沙鹿廠洗滌桶燃燒冒濃煙 居民擔心空汙罵「滅證」？
中聯油脂毒油案，福壽實業也正被調查中，福壽沙鹿廠房今天上午發生火警，冒出黑色濃煙和臭味，附近居民擔心空汙嚴重，提醒大家外出載口罩，消防隊員滅火發現是洗滌桶燃燒引起，有人質疑要滅證？也有居民說無法無天，被罰完又燒，要求台中市長盧秀燕盧媽快來看。
台中市消防局今天上午9時36分獲報，沙鹿區沙田路火警案，現場為6樓頂洗滌桶起火燃燒，9時51分火勢熄滅，現場無人員受傷受困，燃燒洗滌桶，燃燒面積約3平方公尺。
熱心民眾拍影片提醒大家外出記得戴口罩，民眾氣罵「福壽在幹嘛，都黑煙」，網友說無法無天，罰完又燒，有人說要叫盧市長快來看，關心居民忍受的空汙問題；有人說該廠常有異味，也常看到黑煙，是在燒回收油滅證嗎？記者打電話詢問福壽實業，發言人未接電話，未說明居民質疑內容。
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