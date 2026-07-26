影／毒油案福壽沙鹿廠洗滌桶燃燒冒濃煙 居民擔心空汙罵「滅證」？

梨山地區昨天凌晨發生農舍竊案，一輛報廢機車遭竊及搬運車油料被偷，一隻看門黃狗死亡，引發地方居民及果農憂心。一度傳出狗是被鎌刀或木棍殺死，警方強調，經鑑識發現黃狗身體無明顯外傷，下巴有疑似撞擊凹陷傷痕，黃狗有吐血，警方正全力追查嫌犯中，也通報台中市動保處協助調查中。

2026-07-26 09:46