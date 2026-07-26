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高雄駕駛路口禮讓行人 他卻搞怪前進又後退、踢正步還比YA
高市一名駕駛昨駕車行經忠孝與河南路口，見一名男子雙手提袋站路口似乎要過馬路，遂停車禮讓通行，並按喇叭示意，但該名男子前進又後退，後抬腳踢正步還用手比YA，駕駛覺得對方怪異，駛過路口將過程PO網；警方指行人已觸法可開罰。
網路社群Threads有網友貼文，指禮讓行人，也停下了示意了，但遇到這種白目故意不走還在比耶的到底怎解？
只見原PO附上的影片畫面中，一名男子雙手提著袋子，站在路口，當時原PO駕車經過禮讓，但男子猶疑踏出一步又往後，原PO按喇叭示意，但男子隨後又抬腳踢正步，原PO認為男子舉止怪異，隨後往前駛過路口。
該名男子在原PO駛過路口後，在後方汽機車駛過時，又在車陣中穿梭，險象環生。
新興警分局指出，經檢視影片，發生地點在忠孝路與河南路口，該名駕駛通過行人穿越道，有依規定減速並示意行人通過，但該名行人向前進或後退動向不明，可能觸犯道路交通管理處罰條例78條1項4款，可處罰500元罰鍰。
警方呼籲，民眾於道路應互相禮讓，無論駕車或行走於道路都應遵守交通規則，切勿有妨害通行情事，如有發現違規將依法告發。
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