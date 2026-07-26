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梨山竊案看守黃狗死亡凶器非鎌刀和木棍 動保處協助調查

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

梨山地區昨天凌晨發生農舍竊案，一輛報廢機車遭竊及搬運車油料被偷，一隻看門黃狗死亡，引發地方居民及果農憂心。一度傳出狗是被鎌刀或木棍殺死，警方強調，經鑑識發現黃狗身體無明顯外傷，下巴有疑似撞擊凹陷傷痕，黃狗有吐血，警方正全力追查嫌犯中，也通報台中市動保處協助調查中。

梨山果農昨天在臉書提醒大家提高警覺！po文說，最近梨山地區竊案頻傳，山區偏遠遼闊，警力有限，需要大家齊心共同守護治安。民眾表示，之前有水蜜桃被竊，昨天林道巷 6K一帶又發生一起案件，據現場情況，機車遭竊，一隻看守犬也遭人持利器攻擊死亡，手法相當殘忍，令人痛心。警方調查後發現，現場鎌刀是飼主的器具，並非黃狗致命凶器，現場也未找到外傳木棍。

台中市和平警分局表示，昨天凌晨在台中市和平區梨山地區林道巷6K附近發生一輛報廢機車遭竊及搬運車油料失竊，另外一隻看門犬死亡，引發地方居民及果農憂心。

和平警分局已鎖定可疑對象積極查緝到案依法究辦，對於不法分子侵害民眾財產及危害生命的行為，警方絕不寬貸。和平警分局加強執行「護農專案」，針對梨山、環山及各主要果園、產業道路、林道及偏遠聚落等易發生竊案地點，加強日夜巡邏、守望及攔查可疑人車，提高見警率，遏止犯罪發生。同時結合民力巡守及果農自主防護力量，建立警民合作聯防機制，共同守護山區治安。

和平警分局呼籲，山區幅員遼闊，民眾若發現陌生人士或車輛無故在果園、住家周邊徘徊，或有可疑搬運農產、深夜出入等異常情形，請立即記下車號、特徵及相關資訊，並撥打110報案，由警方立即派員查處；果農也可加裝監視設備、感應照明及強化門窗防護，以降低遭竊風險。

和平警分局表示，警方將持續落實護農勤務，以最積極的態度加強查緝及巡邏，全力維護梨山地區居民及果農生命、財產安全，讓民眾安心生活、放心耕作。

台中市和平區梨山地區林道巷6K附近昨天凌晨發生報廢機車遭竊及搬運車油料失竊，一隻看門黃狗死亡，引發地方居民及果農憂心，警方正追查嫌犯中。圖／民眾提供
台中市和平區梨山地區林道巷6K附近昨天凌晨發生報廢機車遭竊及搬運車油料失竊，一隻看門黃狗死亡，引發地方居民及果農憂心，警方正追查嫌犯中。圖／民眾提供

台中市和平區梨山地區林道巷6K附近昨天凌晨發生報廢機車遭竊及搬運車油料失竊，一隻看門黃狗死亡，引發地方居民及果農憂心，警方正追查嫌犯中。圖／民眾提供
台中市和平區梨山地區林道巷6K附近昨天凌晨發生報廢機車遭竊及搬運車油料失竊，一隻看門黃狗死亡，引發地方居民及果農憂心，警方正追查嫌犯中。圖／民眾提供

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