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高雄黑狗突竄出擊落機車騎士 目擊者報案提醒注意「汪汪隊」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市趙姓男子昨晚騎機車行經沿海二路與茂大街口時，路邊突竄出一隻黑狗，導致趙閃避不及慘摔，後方騎士目擊報警，事後PO文指，有騎士被小狗擊落，事後在汪汪隊中發現「當事狗」還好好的，呼籲汽機車駕駛人經過要小心。

網路社群Threads有網友昨晚貼文指，剛剛沿海路小港往林園方向，有一位騎士被小狗擊落，已經有幫騎士叫救護車。

原PO擔心小狗也受傷，描述指當時本來要抓狗，結果狗狗拖著下半身往反方向跑走了，如果有看到牠，麻煩幫忙打1959協助救援，並指這條路上很多野狗籲駕駛放慢速度注意安全。

原PO後來又貼文指，剛才去事發地找狗，看到一群汪汪隊，其中有一隻黑色的很像當事狗，再回去翻行車記錄器發現他是用走的走掉；好消息是狗沒事、騎士的機車不在了，應該沒什麼大礙；壞消息是路邊真的很多狗 汽機車駕駛都要小心。

轄區小港警分局指出，該起事故發生在昨晚7時38分許，當時趙姓男子（52歲）騎車行經沿海二路與茂大街口，疑因路邊突然竄出一隻黑狗，趙男為閃避犬隻，導致操控不及而發生自摔意外。

警方指出，事故造成趙男身體多處擦傷，由救護人員協助送小港醫院治療，詳細肇因由交通警察大隊釐清。

<a href='/search/tagging/2/高雄市' rel='高雄市' data-rel='/2/141206' class='tag'><strong>高雄市</strong></a>趙姓男子昨晚騎機車行經沿海二路與茂大街口時，路邊突竄出一隻黑狗，導致趙閃避不及慘摔。記者石秀華／翻攝
高雄市趙姓男子昨晚騎機車行經沿海二路與茂大街口時，路邊突竄出一隻黑狗，導致趙閃避不及慘摔。記者石秀華／翻攝

高雄市趙姓男子昨晚騎機車行經沿海二路與茂大街口時，路邊突竄出一隻黑狗，導致趙閃避不及慘摔。記者石秀華／翻攝
高雄市趙姓男子昨晚騎機車行經沿海二路與茂大街口時，路邊突竄出一隻黑狗，導致趙閃避不及慘摔。記者石秀華／翻攝

狗狗 高雄 高雄市

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