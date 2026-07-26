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台中小吃店變擂台...老闆酒後開戰5人掛彩 警方一舉抓人送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市中區一家小吃店25日晚間傳出酒後糾紛，張姓老闆與4名酒後客人因細故發生爭執，互毆致傷，警方獲報到場時打鬥已平息，雙方分別送醫救治所幸均無生命危險，全案依傷害及聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦，警方呼籲民眾飲酒應保持理智，切勿因衝動釀成憾事。

第一警分局在25日晚間9時42分接獲報案，指中區中山路某小吃店發生酒後糾紛案。警方到場時已無打架情事，經查為店家老闆張男（49歲）酒後與店內客人李男（60歲）、施男（51歲）、謝男（31歲）及溫男（33歲）因細故發生爭執、互有受傷。

經查，張男頭部及臉部受傷，送往平等澄清醫院救治；李男鼻子受傷，送往台中榮民總醫院就醫，雙方均無生命危險。全案依傷害及聚眾鬥毆等罪嫌，移請台中地方檢察署偵辦。

第一警分局呼籲，民眾飲酒後應保持理智，避免因口角衝突升級危害自身及他人安全，如有涉及不法情事，將依法嚴辦，決不寬貸；警方將持續加強轄區巡邏，維護公共秩序與治安。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>中區一間小吃店，昨晚發生打人事件，警方獲報到場處理。圖／讀者提供
台中市中區一間小吃店，昨晚發生打人事件，警方獲報到場處理。圖／讀者提供

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