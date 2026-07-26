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最幸運的巧遇…桃園男健身房外突倒地 休假消防員路過跪地搶命

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市桃園區民光東路某健身房外本月23日下午，鄧姓男子不明原因倒地失去呼吸心跳，就在眾人一時不知所措時，路過的桃園機場消防員徐銘輔蹲下查看，請旁人協助打119、拿AED，自己則跪在地上替男子施行CPR，直到桃市消防局第一大隊大有分隊高級救護隊到場接手，成功讓鄧男恢復心跳送醫。

119獲報後，派出轄區第一救災救護大隊大有分隊的高級救護技術員（EMT-P）、警消及救護義消陸續趕抵，徐銘輔並未因大有分隊救護車抵達就收手，而是持續與救護人員輪流按壓胸口、操作AED，經過兩次電擊後，鄧男終於恢復自發性心跳（ROSC），隨即送醫治療，這場因路過的徐銘輔停下腳步先行施救，成功替鄧男爭取到最寶貴的黃金救命時間。

這場成功救援背後還有段消防兄弟的佳話。徐銘輔目前服務於桃園機場消防大隊，而他的哥哥徐鵬翔則任職桃市消防局一大隊大有分隊，兄弟倆雖分別守護不同崗位，卻同樣肩負救人使命；即使當天是徐銘輔的休假日，仍在民眾命危之際毫不猶豫挺身而出，憑藉平日紮實的專業訓練與冷靜判斷，與現場救護人員默契合作，共同完成這場援救生命的接力。

大有分隊長洪正諺指出，每次成功救援都不是單靠一個人的力量，而是從熱心民眾第一時間報案、現場實施初步CPR，到警消、義消及救護人員接續處置，環環相扣、缺一不可。

這次更因休假的消防員恰巧路過、即刻投入救援，充分展現消防人員「救人不分上下班」的使命感，也再次證明及早施行CPR與AED，是提升OHCA患者存活率的重要關鍵。他也鼓勵民眾踴躍學習急救技能，或加入義勇消防隊，共同守護社會安全。

桃園鄧姓男子突然倒地失去生命徵象，正巧機場消防員徐銘輔（右）休假路過，立刻施以援手，桃市消防局事後獲悉，原來熱心助人的徐男是大有分隊徐鵬翔（左）的胞弟，兄弟服務於不同消防單位，卻同樣有肩負救人使命。圖／桃園市消防局提供
桃園鄧姓男子突然倒地失去生命徵象，正巧機場消防員徐銘輔（右）休假路過，立刻施以援手，桃市消防局事後獲悉，原來熱心助人的徐男是大有分隊徐鵬翔（左）的胞弟，兄弟服務於不同消防單位，卻同樣有肩負救人使命。圖／桃園市消防局提供

桃園鄧姓男子突然倒地失去生命徵象，正巧機場消防員徐銘輔（中）休假路過，立刻施以援手。圖／桃園市消防局提供
桃園鄧姓男子突然倒地失去生命徵象，正巧機場消防員徐銘輔（中）休假路過，立刻施以援手。圖／桃園市消防局提供

桃園鄧姓男子突然倒地失去生命徵象，正巧機場消防員徐銘輔（右）休假路過，立刻施以援手，桃市消防局事後獲悉，原來熱心助人的徐男是大有分隊徐鵬翔（左）的胞弟，兄弟服務於不同消防單位，卻同樣有肩負救人使命。圖／桃園市消防局提供
桃園鄧姓男子突然倒地失去生命徵象，正巧機場消防員徐銘輔（右）休假路過，立刻施以援手，桃市消防局事後獲悉，原來熱心助人的徐男是大有分隊徐鵬翔（左）的胞弟，兄弟服務於不同消防單位，卻同樣有肩負救人使命。圖／桃園市消防局提供

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