影／昔「軍火教父」黃如意基隆失蹤多日 家屬質疑延遲通報…搜尋警澄清

昔日有「軍火教父」之稱現年75歲的黃如意，17日晚搭計程車從新北林口住處到基隆和平島海邊，18日被民眾發現隨身包包，警方調閱監視器發現走到海邊失蹤，至今尚未尋獲。黃的兒子指控警方延遲通報119及118，「怎麼會過了3天才展開搜索？」警方澄清，發現失蹤人走入海邊，立即通報相關搜救單位派員現場搜救，並無延遲通報。

黃如意近來上媒體是因去年涉及暴力討債案遭宜蘭地院判刑1年6個月。早年以走私軍火起家，曾被稱為「軍火教父」，也被提報過治平對象。2008年中國海協會副會長張銘清訪台被推倒事件、他曾在鏡頭前捶擊時任台南市議員王定宇，令人印象深刻，曾涉及暴力討債等案，一度到大陸，後來返台行事轉為低調，潛心禮佛。

22日相關單位開始搜索，遭疑錯過黃金救援時間。黃如意目前仍下落不明，相關單位持續協尋查訪、搜尋下落。但黃如意的兒子昨說，如果在當下18日警方有通報118、119的話，早就可能有辦法尋獲父親。如果因為行文的關係，那要教育他們當時就馬上打119，就可以免掉很多很多的問題跟困難，怎會在22日才展開搜索？

警方澄清表示，市警第二分局和一路派出所7月18日晚間7時許受理黃男失蹤案，隨即同步積極派員擴大調閱監視器，陪同家屬確認影像為失蹤人，並發現失蹤人徒步走入海邊，立即通報相關搜救單位派員現場搜救，無延遲通報情事。

經警方調閱視器，黃如意失蹤案處理時序，7月17日晚間10時1分自新北市林口區住家出門、上計程車，17日22時53分到基隆和平島公園，後折返至和一路二巷下車，17日晚間10時56分徒步下至港區遊蕩。

18日2時52分疑似人形物體飄過，18日7時民眾於15號餐廳前和平橋頭往社寮橋第二個階梯下方港區桌上撿到失蹤人黃如意之包包，18日下午2時6分民眾拾獲遺失物至派出所

7月18日晚間7時13分黃如意兒子至派出所報案協尋，警方19日5時20分通報119，19日5時25分通報118，19日5時45分告知家屬調閱監視器畫面內容。

昔稱「軍火教父」黃如意在基隆海邊失蹤。圖／聯合報系資料照

昔稱「軍火教父」黃如意在基隆海邊失蹤，警方確閱監視器查出在海邊失蹤。記者游明煌／翻攝

員警撥打公務電話，通報相關單位協尋。記者游明煌／翻攝