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影／婦人致電「預感」蔣萬安、林杏兒遭槍殺 北投警依恐嚇罪送辦
國民黨台北市議員林杏兒服務處24日接獲不明來電，對方聲稱「預感」凱道活動中，將有黑衣人當眾槍殺台北市長蔣萬安及林杏兒。北市警北投分局25日下午派員前往服務處了解，當時接聽電話的助理已報案，警方晚間找到打電話的吳姓婦人，將依恐嚇罪函送士林地檢署。
北投分局副分局長林佳毅表示，晚間7點多查明為吳姓婦人撥打電話，經通知，晚間9時許吳婦主動至分局製作筆錄，釐清恐嚇訊息。
警方與服務處人員釐清當時通話內容及接聽過程後，助理正式報案，北投警方晚間找到撥打電話的四旬吳婦，
林杏兒在臉書發文，稱服務處接到不明來電，對方提及「725我是人、我反毒台」凱道活動，預感有黑衣人會持槍殺害她與蔣萬安。
國民黨25日在凱道舉辦活動，台北市警方規畫配置270名員警負責會場秩序、交通疏導及安全維護，接獲相關訊息後，也加強警戒。
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