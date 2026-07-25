快訊

大贏家！「大賣空」本尊貝瑞 加碼放空美光、輝達等晶片股

婦致電「預感」蔣萬安、林杏兒遭槍殺 北投警依恐嚇罪送辦

大稻埕夏日節璀璨開幕 蜘蛛人降臨、煙火、無人機燈光秀驚豔全場

聽新聞
0:00 / 0:00

影／婦人致電「預感」蔣萬安、林杏兒遭槍殺 北投警依恐嚇罪送辦

聯合報／ 記者王宏舜廖炳棋／台北即時報導

國民黨台北市議員林杏兒服務處24日接獲不明來電，對方聲稱「預感」凱道活動中，將有黑衣人當眾槍殺台北市長蔣萬安及林杏兒。北市警北投分局25日下午派員前往服務處了解，當時接聽電話的助理已報案，警方晚間找到打電話的吳姓婦人，將依恐嚇罪函送士林地檢署。

北投分局副分局長林佳毅表示，晚間7點多查明為吳姓婦人撥打電話，經通知，晚間9時許吳婦主動至分局製作筆錄，釐清恐嚇訊息。

警方與服務處人員釐清當時通話內容及接聽過程後，助理正式報案，北投警方晚間找到撥打電話的四旬吳婦，

林杏兒在臉書發文，稱服務處接到不明來電，對方提及「725我是人、我反毒台」凱道活動，預感有黑衣人會持槍殺害她與蔣萬安。

國民黨25日在凱道舉辦活動，台北市警方規畫配置270名員警負責會場秩序、交通疏導及安全維護，接獲相關訊息後，也加強警戒。

北投分局副分局長林佳毅表示，晚間7點多查明為吳姓婦人撥打電話，經通知，晚間9時許吳婦主動至分局製作筆錄，釐清恐嚇訊息。記者王宏舜／翻攝
北投分局副分局長林佳毅表示，晚間7點多查明為吳姓婦人撥打電話，經通知，晚間9時許吳婦主動至分局製作筆錄，釐清恐嚇訊息。記者王宏舜／翻攝

台北市長蔣萬安（右）號召全民今上凱達格蘭大道反毒台，國民黨北市議員林杏兒（中）今表示，服務處昨接到恐嚇來電，稱今當眾槍擊他們兩人。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（右）號召全民今上凱達格蘭大道反毒台，國民黨北市議員林杏兒（中）今表示，服務處昨接到恐嚇來電，稱今當眾槍擊他們兩人。聯合報系資料照

蔣萬安 北投 林杏兒

延伸閱讀

男子聲稱攜帶爆裂物闖新北議長服務處 警方當場逮捕調查中

藍營725上凱道反毒台 北市警公布交管圖、動員270名警力維安

遭騷擾女子訂披薩求救脫困 德國警方籲善用求救暗號

25日凱道集會 國民黨：至少12位縣市首長到場

相關新聞

影／新北議長服務處疑似爆裂物 共15支爆竹煙火纏繞電線

新北市議長蔣根煌服務處今天上午被人攜帶疑似爆裂物硬闖，經刑事局初步勘驗是15支爆竹煙火纏繞電線，雖無立即引爆危險，但無法排除具殺傷力。至於被捕的吳姓嫌犯動機與背景，警方還在調查尚未透露。

來電稱「預感」黑衣人槍殺蔣萬安、林杏兒 助理下午報案警追查

國民黨台北市議員林杏兒服務處昨接獲不明來電，對方聲稱「預感」今天晚間「725我是人、我反毒台」凱道活動中，將有黑衣人當眾槍殺台北市長蔣萬安及林杏兒。北投警分局今天下午派員前往服務處了解，當時接聽電話的助理已正式報案，警方將追查來電者身分及致電動機。

嘉義新港毒駕釀連環撞 沿路擦撞分隔島再撞多車3人送醫

嘉義縣新港鄉縣道159線今天下午發生連環撞車禍，林姓男子疑似毒駕，沿路擦撞分隔島，並連續追撞前方車輛，現場多輛車受到波及，衝擊力道猛烈，部分車輛受損嚴重，零件及碎片四散，警消獲報趕往，將受傷3人送醫，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

影／攜帶爆裂物硬闖新北議長服務處 嫌犯供稱不是針對議長

新北市議長蔣根煌服務處今天遭人攜帶爆裂物硬闖，警方獲報立即逮捕53歲吳姓男子，初步調查嫌犯供稱並非針對議長，而是要向1名經常在服務處出入的吳姓建商，為了過去的糾紛想討個說法。警方將依恐嚇、槍砲、公共危險等罪偵辦。

影／婦人致電「預感」蔣萬安、林杏兒遭槍殺 北投警依恐嚇罪送辦

國民黨台北市議員林杏兒服務處24日接獲不明來電，對方聲稱「預感」凱道活動中，將有黑衣人當眾槍殺台北市長蔣萬安及林杏兒。北市警北投分局25日下午派員前往服務處了解，當時接聽電話的助理已報案，警方晚間找到打電話的吳姓婦人，將依恐嚇罪函送士林地檢署。

花蓮男市區揮長刀還進入超商 警追租屋處逮人

花蓮一名高姓男子今天持長刀在市區揮砍，還進入超商，引發民眾驚慌。警方循線前往租處查緝時，高男一度企圖逃跑，遭警方壓制逮捕，警詢後依恐嚇公眾罪嫌送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。