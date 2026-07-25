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花蓮男市區揮長刀還進入超商 警追租屋處逮人
花蓮一名高姓男子今天持長刀在市區揮砍，還進入超商，引發民眾驚慌。警方循線前往租處查緝時，高男一度企圖逃跑，遭警方壓制逮捕，警詢後依恐嚇公眾罪嫌送辦。
高姓男子平日打零工維生，今天上午持一把約20公分的長刀在花蓮市區遊盪，在街頭揮砍變電箱，又進入附近超商，嚇壞路人。
花蓮警分局上午10時許接獲報案有男子持刀進入超商，趕到現場時，男子已經離開。警方循線追查，發現他在中正路附近租屋，趕到租屋處時，高男一度拒絕配合還想逃跑，遭警方壓制，隨後也在附近巷口起獲高男持有的長刀。據了解，高男有飲酒習慣，警方還在釐清持刀動機。
花蓮警分局呼籲，民眾若發現有人持械或行為異常，請保持安全距離並立即報警，任何恐嚇或暴力行為，警方均將依法究辦。
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