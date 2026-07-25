看門犬遭毒手…梨山傳報廢機車、抽油竊案 警鎖定嫌犯追捕中

台中市和平區梨山今晨驚傳竊案！林道巷6公里附近一處果園周邊，不但發生報廢機車及搬運車油料遭竊事件，現場更有隻果農飼養的看門犬不幸死亡，引發山區居民恐慌。台中市和平分局獲報後，已迅速鎖定可疑嫌犯全力查緝中；警力同時全面動員啟動「護農專案」，加強山區果園巡邏。

和平分局指出，竊案發生於今日凌晨，地點位於和平區梨山地區林道巷6公里附近；不法分子趁著深夜山區視線佳、人煙稀少之際闖入，竊走一部報廢機車，並將農業用搬運車內的油料抽走。令人髮指的是，現場一隻忠心守護果園的看門犬也在事後被發現死亡，疑似遭竊賊下了毒手。

警方表示，目前正值梨山水蜜桃等高山水果的採收盛產季，果園治安格外敏感，該起案件隨即引發在地果農的高度關切，目前已掌握特定可疑對象與線索，正積極查緝到案依法究辦；因山區幅員廣闊，呼籲農友及居民若發現有陌生人士或車輛無故在果園、住家周邊徘徊，或是深夜有異常搬運農產等可疑狀況，請務必記下車號與特徵並立即撥打110報案。

因應本起案件，和平分局即刻加強執行「護農專案」，針對梨山、環山及各主要果園、產業道路、林道與偏遠聚落等易發生竊案的盲區，全面升級日夜間巡邏、定點守望與可疑人車攔查，大幅提高「見警率」以有效遏止犯罪。此外，警方也同步結合在地民力巡守隊與果農自主防護力量，建立警民合作的聯防網絡。

和平警方也建議果農可在果園與工寮加裝感應式照明、監視器及強化門窗防護，警民攜手守護山區治安，讓農友能安心耕作、放心收穫。

不法分子趁著深夜山區視線佳、人煙稀少之際闖入，竊走一部報廢機車，並將農業用搬運車內的油料抽走。圖／和平分局提供