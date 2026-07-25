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嘉義毒駕連環撞3人送醫 車輛遭「騰空旋轉噴飛」現場慘況曝光

上看5萬人！民眾上凱道「反毒台」 開場不到半小時人潮站滿景福門

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嘉義新港毒駕釀連環撞 沿路擦撞分隔島再撞多車3人送醫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣新港鄉縣道159線今天下午發生連環撞車禍，林姓男子疑似毒駕，沿路擦撞分隔島，並連續追撞前方車輛，現場多輛車受到波及，衝擊力道猛烈，部分車輛受損嚴重，零件及碎片四散，警消獲報趕往，將受傷3人送醫，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

據了解，當時有多輛車在路口停等紅燈，涉嫌吸毒的林男駕駛白色車輛在內側車道猛踩油門，先撞擊前方黑色車輛，黑車遭撞擊騰空飛起，旋轉一圈後噴飛，撞上外側車道其他輛車，事故波及多輛車，且撞擊力道相當猛烈，黑車近乎全毀，警消獲報到場將3名傷者送醫。

警方指出，嘉義縣新港鄉縣道159線菜公村路段今天下午3時許發生多部汽車追撞，3名民眾受傷送醫，肇事駕駛林姓男子精神恍惚，當場進行毒品反應測試，測出毒駕反應，已當場將林男上銬，逮捕帶回偵辦，後續將依毒品及公共危險罪嫌移送嘉義地檢署。

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嘉義縣新港鄉縣道159線今天下午發生毒駕連環撞事故，林姓男子疑似吸毒沿路擦撞分隔島，再撞多車釀3人送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣新港鄉縣道159線今天下午發生毒駕連環撞事故，林姓男子疑似吸毒沿路擦撞分隔島，再撞多車釀3人送醫。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣新港鄉縣道159線今天下午發生毒駕連環撞事故，林姓男子疑似吸毒沿路擦撞分隔島，再撞多車釀3人送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣新港鄉縣道159線今天下午發生毒駕連環撞事故，林姓男子疑似吸毒沿路擦撞分隔島，再撞多車釀3人送醫。記者黃于凡／翻攝

嘉義 毒駕 車道

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