來電稱「預感」黑衣人槍殺蔣萬安、林杏兒 助理下午報案警追查

國民黨台北市議員林杏兒服務處昨接獲不明來電，對方聲稱「預感」今天晚間「725我是人、我反毒台」凱道活動中，將有黑衣人當眾槍殺台北市長蔣萬安及林杏兒。北投警分局今天下午派員前往服務處了解，當時接聽電話的助理已正式報案，警方將追查來電者身分及致電動機。

據了解，警方與服務處人員釐清當時通話內容及接聽過程後，由助理正式提出報案，由於致電者並非直接聲稱將親自犯案，而是以「預感」、「感應」可能發生槍擊事件的方式陳述，警方將進一步查明其說法、身分及動機，釐清是否涉及不法。

林杏兒今天上午在臉書發文表示，服務處昨天接到不明來電，對方提及晚間凱道活動，聲稱將有黑衣人持槍殺害她與蔣萬安，林杏兒表示，已將相關情況通報警方，不會因此缺席活動。

目前除林杏兒外，其他預計參與活動的國民黨籍議員及相關單位，未傳出接獲類似訊息。

國民黨今天在凱達格蘭大道舉辦「我是人、我反毒台」活動，台北市警方已規畫配置270名員警，負責會場秩序、交通疏導及安全維護；警方接獲相關訊息後，也將加強現場警戒。

近期正值選舉期間，警方除強化凱道活動維安，也將提高各選區巡邏密度，留意民意代表服務處及相關活動場所周邊狀況。