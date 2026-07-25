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有殺人刑案記錄…攜爆裂物闖新北議長服務處 嫌犯供稱不是針對議長

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影／攜帶爆裂物硬闖新北議長服務處 嫌犯供稱不是針對議長

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市議長蔣根煌服務處今天遭人攜帶爆裂物硬闖，警方獲報立即逮捕53歲吳姓男子，初步調查嫌犯供稱並非針對議長，而是要向1名經常在服務處出入的吳姓建商，為了過去的糾紛想討個說法。警方將依恐嚇、槍砲、公共危險等罪偵辦。

據了解，吳姓嫌犯是雲林人，有殺人、槍砲彈藥刀械等刑案記錄，他過去曾在新莊地區活動很長時間，供稱自己和經常出入議長服務處的吳姓建商有嫌隙。吳嫌今天上午先在附近埋伏，看見吳姓建商走進服務處之後，他便攜帶爆裂物尾隨進入想找對方理論討說法。

當時議長剛跑完選舉行程返回，警職隨扈發現陌生男子神色異常闖進服務處，直接在門邊就把吳嫌擋下，當他聲稱有炸彈揚言引爆，便立即被數人壓制，警方獲報趕抵將他上銬帶回新莊警分局。

吳嫌供稱不是針對議長，蔣議長也說不認識他。警方偵訊後預計將依恐嚇和公共危險罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。

刑事局將吳姓嫌犯攜至新北議長服務處聲稱的炸彈帶到空曠處檢視，共有15支爆竹煙火纏繞電線。記者林昭彰／翻攝
刑事局將吳姓嫌犯攜至新北議長服務處聲稱的炸彈帶到空曠處檢視，共有15支爆竹煙火纏繞電線。記者林昭彰／翻攝

吳姓嫌犯聲稱裝有炸彈的黑色手提袋，被刑事局帶到空曠處檢視，內有15支爆竹煙火纏繞電線。記者林昭彰／翻攝
吳姓嫌犯聲稱裝有炸彈的黑色手提袋，被刑事局帶到空曠處檢視，內有15支爆竹煙火纏繞電線。記者林昭彰／翻攝

53歲吳姓男子（中）攜帶爆裂物闖進新北議長蔣根煌服務處，警詢後將依恐嚇、槍砲、公共危險等罪嫌移送地檢署。記者林昭彰／翻攝
53歲吳姓男子（中）攜帶爆裂物闖進新北議長蔣根煌服務處，警詢後將依恐嚇、槍砲、公共危險等罪嫌移送地檢署。記者林昭彰／翻攝

恐嚇 蔣根煌

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