聽新聞
0:00 / 0:00
影／攜帶爆裂物硬闖新北議長服務處 嫌犯供稱不是針對議長
新北市議長蔣根煌服務處今天遭人攜帶爆裂物硬闖，警方獲報立即逮捕53歲吳姓男子，初步調查嫌犯供稱並非針對議長，而是要向1名經常在服務處出入的吳姓建商，為了過去的糾紛想討個說法。警方將依恐嚇、槍砲、公共危險等罪偵辦。
據了解，吳姓嫌犯是雲林人，有殺人、槍砲彈藥刀械等刑案記錄，他過去曾在新莊地區活動很長時間，供稱自己和經常出入議長服務處的吳姓建商有嫌隙。吳嫌今天上午先在附近埋伏，看見吳姓建商走進服務處之後，他便攜帶爆裂物尾隨進入想找對方理論討說法。
當時議長剛跑完選舉行程返回，警職隨扈發現陌生男子神色異常闖進服務處，直接在門邊就把吳嫌擋下，當他聲稱有炸彈揚言引爆，便立即被數人壓制，警方獲報趕抵將他上銬帶回新莊警分局。
吳嫌供稱不是針對議長，蔣議長也說不認識他。警方偵訊後預計將依恐嚇和公共危險罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。