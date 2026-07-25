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疑攜爆裂物…男硬闖新北議長服務處揚言引爆 共15支爆竹煙火纏繞電線

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影／新北議長服務處疑似爆裂物 共15支爆竹煙火纏繞電線

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市議長蔣根煌服務處今天上午被人攜帶疑似爆裂物硬闖，經刑事局初步勘驗是15支爆竹煙火纏繞電線，雖無立即引爆危險，但無法排除具殺傷力。至於被捕的吳姓嫌犯動機與背景，警方還在調查尚未透露。

路口監視器拍到，53歲吳姓男子上午11時25分左右，右手拎著黑色手提袋，獨自1人緩緩走向服務處。議長服務處設在新莊區中港路1幢7層樓華廈的1樓，落地玻璃門外騎樓有放1組實木沙發，時常有人在此聊天泡茶。

據轉述，吳男不發一語直接往室內闖，因為是陌生人，迅速被服務處人員攔阻，他卻激動聲稱包包裡面有炸彈，揚言要引爆，隨即被數人圍上前壓制並報警。警方迅速趕抵逮捕吳男，黑色手提袋移至室外放在騎樓木沙發椅，發現重量不輕。

後來刑事局派員將手提袋帶到新莊警分局後側空曠停車場打開檢視，內容物類似爆竹煙火，每3支用束帶綑紮，共有5綑，且纏繞電線串接，但是並未發現安裝電池或其他驅動引信，研判沒有立即引爆的危險性，但不排除具有殺傷力，後續由刑事局帶回處置。

至於吳男的背景、犯案動機、是否涉及恐嚇等不法情事，警方表示還在調查釐清，尚未說明。

監視器拍到，53歲吳姓男子上午11時25分左右，右手拎著黑色手提袋，獨自1人緩緩走向服務處。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到，53歲吳姓男子上午11時25分左右，右手拎著黑色手提袋，獨自1人緩緩走向服務處。記者林昭彰／翻攝

刑事局將吳姓嫌犯帶到新北議長服務處聲稱的炸彈帶到空曠處檢視，共有15支爆竹煙火纏繞電線。記者林昭彰／翻攝
刑事局將吳姓嫌犯帶到新北議長服務處聲稱的炸彈帶到空曠處檢視，共有15支爆竹煙火纏繞電線。記者林昭彰／翻攝

吳姓嫌犯聲稱裝有炸彈的黑色手提袋，被刑事局帶到空曠處檢視，共有15支爆竹煙火纏繞電線。記者林昭彰／翻攝
吳姓嫌犯聲稱裝有炸彈的黑色手提袋，被刑事局帶到空曠處檢視，共有15支爆竹煙火纏繞電線。記者林昭彰／翻攝

蔣根煌 騎樓 刑事局

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