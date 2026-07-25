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九旬失智翁深夜徒步欲返蘆洲卻迷途 平鎮警實習生暖心安撫助返家

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園市一名90歲老翁日前由兒子接至平鎮區同住，未料老翁25日凌晨趁家人深夜熟睡時獨自外出，打算徒步返回新北市蘆洲區住處，卻因不熟悉路況，在昏暗街頭迷失方向。所幸平鎮警分局警員發現後將老翁帶返派出所休息，並順利聯繫家屬到場接回。

平鎮分局宋屋派出所巡佐黃永輝、警員吳曉玲及實習生伍珮瑜，25日凌晨執行巡邏勤務，巡邏行經民族路二段與高雙路口時，發現有一名老翁站立路旁，神情疲憊，立即停下車輛上前關心。

老翁聲稱，自己要前往新北市蘆洲區的三民路，並稱是沿著道路一路步行前往，但面對警員詢問時，已無法清楚說明所在位置及行走路線。經了解，老翁原本居住於蘆洲，近期才由兒子接至平鎮依親，疑因患有失智症，趁著家人熟睡時獨自離家，想要返回熟悉的蘆洲住處，卻在半夜街頭迷失方向。

考量老翁年事已高，加上天氣炎熱、步行許久，警員先將他攙扶返回派出所休息，過程中，老翁因身處陌生環境，顯得有些不安，實習生伍珮瑜見狀，主動坐在老翁身旁，遞上茶水耐心安撫，並透過聊起蘆洲住處及家人近況，轉移老翁焦慮情緒。同時，警員也從老翁隨身物品中查得身分資料，迅速聯繫家屬前來接回。

家屬趕抵派出所後，看到父親平安無恙，頻頻表達感謝，並表示平時會透過定位裝置掌握老翁行蹤，當晚原以為老翁仍在住家附近，未料竟趁家人熟睡時獨自外出。所幸警方及時發現並妥善照顧，才未發生意外。

桃園市一名90歲老翁日前由兒子接至平鎮區同住，未料老翁25日凌晨趁家人深夜熟睡時獨自外出，打算徒步返回新北市蘆洲區住處，卻因不熟悉路況，在昏暗街頭迷失方向。圖／平鎮分局提供
桃園市一名90歲老翁日前由兒子接至平鎮區同住，未料老翁25日凌晨趁家人深夜熟睡時獨自外出，打算徒步返回新北市蘆洲區住處，卻因不熟悉路況，在昏暗街頭迷失方向。圖／平鎮分局提供

桃園市一名90歲老翁日前由兒子接至平鎮區同住，未料老翁25日凌晨趁家人深夜熟睡時獨自外出，打算徒步返回新北市蘆洲區住處，卻因不熟悉路況，在昏暗街頭迷失方向。圖／平鎮分局提供
桃園市一名90歲老翁日前由兒子接至平鎮區同住，未料老翁25日凌晨趁家人深夜熟睡時獨自外出，打算徒步返回新北市蘆洲區住處，卻因不熟悉路況，在昏暗街頭迷失方向。圖／平鎮分局提供

老翁因身處陌生環境，顯得有些不安，實習生伍珮瑜見狀，主動坐在老翁身旁，遞上茶水耐心安撫，並透過聊起蘆洲住處及家人近況，轉移老翁焦慮情緒。圖／平鎮分局提供
老翁因身處陌生環境，顯得有些不安，實習生伍珮瑜見狀，主動坐在老翁身旁，遞上茶水耐心安撫，並透過聊起蘆洲住處及家人近況，轉移老翁焦慮情緒。圖／平鎮分局提供

警察 平鎮 實習 桃園市 失智 老人

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