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台灣唯一野生牛科成獵物 6名失聯移工山區盜獵槍聲露餡
南投縣信義鄉山區近來頻傳槍響，引發居民憂心。警方循線追查近1個月，查獲6名泰國及越南籍失聯移工涉嫌持改造長槍非法狩獵，不僅起出2枝火藥式改造長槍及大批彈藥，還查獲稀有保育類野生動物台灣長鬃山羊肉塊，全案依違反野生動物保育法及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。
信義警分局表示，偵查隊今年6月初接獲民眾檢舉，指山區經常傳出槍聲，讓附近居民擔心人身安全，也懷疑有人持槍非法狩獵。警方研判案情不單純，立即成立專案小組展開蒐證。
警方調查，經多日跟監、埋伏及蒐集情資，發現有失聯移工涉嫌持有改造槍枝，長期在山區從事非法狩獵。專案小組兵分多路，前往信義鄉台21線道路旁及山區2處工寮同步查緝，當場查獲6名泰國及越南籍失聯移工。
警方查扣火藥式改造長槍2枝、鋼珠5包、喜得釘42顆，以及疑似遭獵殺後食用剩餘的台灣長鬃山羊肉塊等證物，全數送驗釐清。
警方指出，台灣長鬃山羊是台灣唯一的野生牛科動物，也是台灣特有種，屬珍貴稀有保育類野生動物，依法不得任意獵捕、宰殺。依野生動物保育法規定，非法獵捕保育類野生動物，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。
信義警分局長王凱文表示，非法持有槍枝及盜獵保育類野生動物，不僅危害山區治安，也對珍貴生態資源造成衝擊。警方將持續查緝黑槍及非法狩獵案件，維護山區居民安全與野生動物資源，也呼籲民眾若發現非法狩獵或可疑槍枝情事，應立即向警方檢舉，共同守護山林生態。
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