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高雄愛河五福橋下驚見女浮屍！警從身上證件查出身分 母悲痛認屍

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市愛河五福橋下今天清晨近6時許，民眾發現河面漂浮一具女性浮屍，嚇得報警；警消獲報到場，消防員將浮屍打撈上岸，警方從死者身上證件查出是41歲黃姓女子，黃女母親聞噩耗悲痛認屍；因死者身上無外傷，警方將報請檢察官相驗釐清死因。

警方指出，今天清晨近6時許，民眾經過高雄市五福橋，發現橋下漂浮一具女浮屍，嚇壞報警。

警消趕抵現場，消防人員乘救生筏將女浮屍打撈上岸，警方初判死者身上無明顯外傷，後在身上找到證件，查出死者是41歲黃姓女子。

警方隨後通知黃女母親前來認屍，黃母見女兒已成冰冷遺體，悲慟不已；警方已報請檢察官相驗，以釐清死因。

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高雄愛河五福橋下今天清晨驚見女浮屍。示意圖。記者石秀華／攝影
高雄愛河五福橋下今天清晨驚見女浮屍。示意圖。記者石秀華／攝影

高雄 浮屍

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