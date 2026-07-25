聽新聞
0:00 / 0:00
高雄愛河五福橋下驚見女浮屍！警從身上證件查出身分 母悲痛認屍
高雄市愛河五福橋下今天清晨近6時許，民眾發現河面漂浮一具女性浮屍，嚇得報警；警消獲報到場，消防員將浮屍打撈上岸，警方從死者身上證件查出是41歲黃姓女子，黃女母親聞噩耗悲痛認屍；因死者身上無外傷，警方將報請檢察官相驗釐清死因。
警方指出，今天清晨近6時許，民眾經過高雄市五福橋，發現橋下漂浮一具女浮屍，嚇壞報警。
警消趕抵現場，消防人員乘救生筏將女浮屍打撈上岸，警方初判死者身上無明顯外傷，後在身上找到證件，查出死者是41歲黃姓女子。
警方隨後通知黃女母親前來認屍，黃母見女兒已成冰冷遺體，悲慟不已；警方已報請檢察官相驗，以釐清死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。