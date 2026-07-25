高雄愛河五福橋下驚見女浮屍！警從身上證件查出身分 母悲痛認屍

陳姓男子日前跟朋友一起到台北市中山區六條通一間酒吧喝酒，期間酒醉不醒，朋友以為他睡著了，請店長幫忙一起背他回家，孰料背到一半越來越覺得不對勁，赫然發現陳男已沒有呼吸心跳，緊急打119送馬偕醫院仍不治。檢方相驗遺體無法斷定死因，尚待抽血報告出爐才能判斷。

2026-07-25 08:36