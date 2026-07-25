租處火警不逃生 六旬婦端臉盆滅火受困重傷向房東求償

澎湖縣馬公市一棟出租公寓4年前發生火警，當時68歲的徐莊姓婦人買早餐返家發現冒煙，未隨同行動不便的丈夫爬出火場逃生，反而端著臉盆衝進起火房間試圖滅火，不幸受困遭嚴重燒燙傷、腳趾截肢，婦人事後向房東求償百萬元，高雄高分院認定是她「自招危難」，因此判敗訴定讞。

判決書指出，2022年6月27日上午7時許，澎湖縣馬公市一處出租房屋的B室因莊姓房客使用延長線不當引發火災，當時住在對面D室的徐婦買早餐返家，發現陽台門窗有灰黑煙飄入，因車禍腳部受傷、行動不便的徐婦丈夫見狀，連忙提醒徐婦離開，並自行爬出房間走廊逃生，隨後獲趕抵現場的警消救下。

警消搶救時，徐婦丈夫緊張告知消防員「裡面還有人」，並指著起火的B室，消防員入內搜救後，最終在D室發現仰躺地上的徐婦，全身遭受嚴重燒燙傷，送醫救治後不幸面臨腳趾截肢，事後需入住安養中心。

徐婦認為房屋未申請室內裝修許可、欠缺警鈴與消防設備，且鐵窗無法開啟阻礙逃生，提告向王姓屋主、陳姓管理人及莊姓房客繼承人連帶求償醫療、看護及安養費用共100萬元。

被告開庭時抗辯，徐婦返家發現濃煙時，不聽丈夫勸阻堅持持臉盆滅火才受困，屬於自甘冒險。

徐婦則改口辯稱，自己罹患退化性關節炎本就行動不便，當時只是要拿臉盆去陽台澆花，並非滅火。

高雄高分院審理時，調閱火災鑑定報告及新聞採訪畫面，發現徐婦丈夫事發後受訪時曾比出潑水姿勢表示「她從外頭買早餐回來，想說奇怪怎麼會有煙，就拿臉盆要去滅火」且徐婦當天清晨還能單獨外出買早餐，足見其行動能力正常。

合議庭審酌，行動不便的丈夫都能順利爬出火場脫困，徐婦在有能力且有時間安全撤離的情況下，卻基於自身行為前往起火點滅火，其所受傷害是因「自招危難」所致，與屋主、管理人是否有管理欠缺無相當因果關係，因此判決駁回徐婦上訴，全案不得再上訴。