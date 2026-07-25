天母某按摩店遭丟穢物恐嚇 北市警逮8人送辦

王姓幫派分子找青少年恐嚇台北市天母某按摩店、潑漆及丟穢物，警方組專案小組偵辦，逮捕王姓男子等5人及3名青少年到案，初查為債務糾紛，警詢後8人依法送辦。

台北市政府警察局士林分局今天發布新聞資料表示，獲報在雙北市都有分店的按摩店遭連環恐嚇，店家被潑油漆、丟穢物與寄防彈衣等，成立專案小組偵辦，掌握王姓幫派分子為首犯罪集團涉重嫌。

警方查出被害店家前股東疑與人有新台幣6000萬元債務糾紛，追討債務的王姓男子認為店家應扛責，多次派人滋擾並要求應讓渡按摩店股權。

警方說，王姓男子5月起就教唆青少年及其他共犯多次滋擾天母及新北市分店，手法包含寄防彈衣、潑油漆與丟穢物害蟲等，企圖製造店家恐懼、迫使屈服，嚴重影響社會治安。

警方獲報循線逮捕到店家潑漆的3名青少年，後續透過科技偵查、調閱監視器影像等釐清是由王姓男子指揮調度，經掌握情資，23日派大批員警搜索王姓男子等住處並逮人到案。

警方逮捕8人到案，警詢後依恐嚇、毀損及組織犯罪防制條例等罪嫌把8人分別移送台灣士林地方檢察署及少年法庭偵辦。