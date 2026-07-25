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影／科技廠工程師下班駕車返家 疑因低血糖意識模糊衝撞對向老翁致死
36歲黃姓工程師疑似突發低血糖導致意識模糊，昨天駕車行經苗栗縣頭份市信義路時，車子突然偏往對向車道衝撞83歲鄧姓老翁駕駛的電動代步車，老翁送醫後傷重不治，車禍原因及責任有待調查釐清。
頭份警分局警備隊昨天上午9點多接獲頭份市信義路發生交通事故的報警電話，立即派遣警力趕赴現場處理。
經警方初步調查，車禍發生時黃姓男子駕車沿信義路西往東方向行駛，行經事故路段時，車子突然失控偏往對向車道，與鄧姓老翁駕駛的電動代步車發生碰撞後，又向前撞擊路旁停放的小貨車、民宅及燈桿，造成多處設施毀損，鄧姓老翁 送醫後不治，黃姓男子經檢測沒有毒駕、酒駕。
黃姓男子在科技公司擔任工程師，昨天上午下班後駕車返家，鄧姓老翁當時要前往長子家，不料途中發生事故。涉嫌肇事的黃姓男子聲稱曾有低血糖導致意識不清的情況，昨天行經事故路段突然失去意識，直到發生碰撞才清醒；黃男沒有受傷，事後自行到醫院檢測身體狀況。
頭份警分局長郭譯隆呼籲，駕駛人行車時務必遵守交通規則，並隨時注意車前狀況及周遭用路人安全，共同維護道路交通秩序，避免憾事再次發生。
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