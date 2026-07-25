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高雄轎車快車道迴轉和對向車相撞 駕駛、6歲兒及保母受傷
楊姓女子昨晚9時43分駕車搭載6歲兒子及外籍保母，行經高市國泰路二段快車道迴轉不慎，對向孫姓男子駕駛的轎車反應不及，當場車頭撞及楊女右後車身，事故造成楊女3人和孫男分別頭、手及身體擦挫傷，詳細肇責待釐清。
鳳山警分局指出，44歲楊姓女子昨晚9時43分許駕車搭載6歲兒子及外籍移工保母，沿國泰路二段內側快車道由南往北行駛，行經事故地點迴轉時，車子轉至路中央，適對向由28歲孫姓男子駕駛的轎車駛過，來不及閃避，車頭當場撞及楊女轎車右後車身。
事故造成楊女轎車後車身車門嚴重凹陷、玻璃碎裂，孫男轎車車頭毀損，楊女和兒子及保母分別頭部、手腳及身體受有多處擦挫傷，孫男則身體擦挫傷，警方獲報派員到場處理，並實施交通疏導。
救護員將受傷的楊、孫等4人送醫治療，幸均意識清楚，無生命危險；警方事後對楊、孫2人施以酒測，無酒駕行為；詳細肇責待交通大隊釐清判定。
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