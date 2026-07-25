獨／北市男酒吧喝酒突睡著 友人扛他回家…發現「搬到屍體」急報警

陳姓男子日前跟朋友一起到台北市中山區六條通一間酒吧喝酒，期間酒醉不醒，朋友以為他睡著了，請店長幫忙一起背他回家，孰料背到一半越來越覺得不對勁，赫然發現陳男已沒有呼吸心跳，緊急打119送馬偕醫院仍不治。檢方相驗遺體無法斷定死因，尚待抽血報告出爐才能判斷。

警方調查，陳男因毒品勒戒剛從勒戒所出來，21日晚上跟朋友一起到中山區林森北路某酒吧喝酒，兩個人共飲約兩手啤酒，期間陳男疑酒醉趴睡，到了22日凌晨，陳男友人發現他疑昏睡不醒，要把他送回家，呼叫店長幫忙抬人。

陳男友人和店長等一夥4人協力把陳男扛起來，要送回家，途中發現陳男身體癱軟、毫無反應，再觀察發現竟沒有呼吸心跳，緊急打119，孰料送醫仍不治。

警方獲報死亡案報請檢察官相驗，並聯繫死者家屬，家屬稱死者無特殊重大病史；由於法醫相驗後無法判定確切死因，且死者血液酒精濃度不高，已抽血送驗檢體化驗，尚待檢驗報告出爐才能判定和釐清，遺體尚未發還。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885