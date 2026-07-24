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新北深夜住宅火警 男子涉持刀阻救災…當場遭壓制帶走
新北市中和區1處4層樓舊公寓今天深夜因陽台冒出火煙，新北市消防局出動大批人車前往搶救，1名疑似起火戶男子在1樓門口，涉嫌持刀企圖阻擋消防人員上樓救災，當場遭消防人員合力壓制交由轄區警方帶返所詢問。
新北市消防局今晚10時26分獲報，中和區新生街1處舊公寓3樓陽台冒出濃密火煙，還傳出4樓住戶有4人受困在樓上，緊急出動24車58人前往搶救，不料，消防人車趕抵現場，正準備上樓救災及救人，1名疑似起火戶男子站在i樓門口，涉嫌持刀企圖阻擋消防人員上樓，當場遭壓制交轄區警方帶返所詢問。
這起火警在晚上10時46分將火勢熄滅，初步清查燃燒陽台雜物面積3平方公尺，消防人員一共疏散29人，起火原因有待調查。
據了解，涉嫌持刀男子疑似是住在3樓起火戶，不僅涉嫌阻擋消防人員上樓救災救人，警方不排除該名男子還涉嫌縱火，將進一步調查釐清相關案情。
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