台鐵南樹林站驚傳女子侵入軌道遭列車擦撞事故 幸無生命危險

新北市消防局今晚6時24分獲報，台鐵南樹林火車站有人落軌，遭2033區間車擦撞，傷者為1名年輕女性疑似入軌道，區間車司機發現立即煞車，並下車將傷者拉上月台，該女子膝蓋疼痛、左手肘擦傷、意識清醒，送板橋亞東醫院。

台鐵指出，今天下午5時42分，台鐵樹林至山佳站間東正線南樹林站，發生一名年約20多歲女旅客自月台侵入路線致遭2033次區間快車撞及，台鐵人員發現立即通知鐵路警察及119至現場處置，樹林至山佳間以西正線雙向行車，行經該區間列車皆受到延誤，在今晚6時30分鐵路警察搜證完畢，路線恢復雙線正常行車。

台鐵公司再次呼籲民眾應尊重並愛惜生命，勿侵入鐵路路線，以免造成列車事故，致延誤旅客行程及影響社會大眾行的權益。

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