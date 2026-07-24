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新北微風運河溺水事故 6旬風浪板玩家未向管理中心登記

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市二重疏洪道微風運河今天有1名64歲風浪板玩家，溺水沒入水中失蹤，消防局獲報出動船艇搜尋4個多小時之後，才用聲納在水裡找到人，下午打撈上岸已無生命徵象，詳細事故原因不明還需進一步調查。

微風運河是許多水上運動項目的訓練場地，一般民眾須向管理中心登記，或在岸邊掃描QR Code填寫資料、避開訓練範圍方可在此從事水域遊憩活動。據了解，李姓男子今天並未登記報備即帶私人裝備前往活動。

高灘處工作人員下午1時許看見李男在浮動碼頭整理風浪板，隔沒多久卻發現只剩裝備沒看見人，擔心他落水趕緊報案，警方和消防隊抵達僅在岸邊看見遺留個人物品、運河水面上發現漂流浮板，隨即出動船艇下水搜尋但是沒找到。

後來消防局持續加派搜救人員，甚至遠從新店向義消單位借調聲納設備，直到下午5時許才將人從水下打撈上岸，已溺水失去生命徵象，後續交由警方鑑識人員到場採證並通知家屬，初步研判可能是下水撿拾不慎漂遠的器材裝備導致溺水，詳細情況尚待進一步調查釐清。

新北市二重疏洪道微風運河今天發生溺水意外，1名64歲男子攜帶個人裝備，未向管理中心登記即準備下水玩風浪板，後來沒入水中失蹤，消防局出動船艇搜尋4個多小時之後，打撈上岸已無生命徵象。記者林昭彰／翻攝
新北市二重疏洪道微風運河今天發生溺水意外，1名64歲男子攜帶個人裝備，未向管理中心登記即準備下水玩風浪板，後來沒入水中失蹤，消防局出動船艇搜尋4個多小時之後，打撈上岸已無生命徵象。記者林昭彰／翻攝

新北市二重疏洪道微風運河今天有1名64歲男子攜帶個人裝備，未向管理中心登記即準備下水，後來風浪板仍留在碼頭，人卻溺水沒入水中失蹤，消防局出動船艇搜尋4個多小時之後，打撈上岸已無生命徵象。記者林昭彰／翻攝
新北市二重疏洪道微風運河今天有1名64歲男子攜帶個人裝備，未向管理中心登記即準備下水，後來風浪板仍留在碼頭，人卻溺水沒入水中失蹤，消防局出動船艇搜尋4個多小時之後，打撈上岸已無生命徵象。記者林昭彰／翻攝

新北市二重疏洪道微風運河今天發生溺水意外，1名64歲男子攜帶個人裝備，未向管理中心登記即準備下水玩風浪板，後來沒入水中失蹤，消防局出動船艇搜尋4個多小時之後，打撈上岸已無生命徵象。記者林昭彰／翻攝
新北市二重疏洪道微風運河今天發生溺水意外，1名64歲男子攜帶個人裝備，未向管理中心登記即準備下水玩風浪板，後來沒入水中失蹤，消防局出動船艇搜尋4個多小時之後，打撈上岸已無生命徵象。記者林昭彰／翻攝

微風運河是許多水上運動項目的訓練場地，一般民眾須向管理中心登記，或在岸邊掃描QR Code填寫資料、避開訓練範圍方可在此從事水域遊憩活動。記者林昭彰／攝影
微風運河是許多水上運動項目的訓練場地，一般民眾須向管理中心登記，或在岸邊掃描QR Code填寫資料、避開訓練範圍方可在此從事水域遊憩活動。記者林昭彰／攝影

溺水

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