紅霞逼近海象惡劣 海巡驅離近岸滯留商貨輪33艘次

淡江大橋昨天有1名婦人騎機車自摔阻斷機車道，被網友描述「延誤救護30分鐘以上」，使得機車道規畫太窄的質疑又浮上檯面，警消澄清救護只花十幾分鐘，立委洪孟楷則批評交通部曾答應在護欄設開口的承諾跳票，建議部長應該再到現場看一下。

2026-07-24 17:38