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紅霞逼近海象惡劣 海巡驅離近岸滯留商貨輪33艘次
颱風紅霞逼近，南部及東部海域海象轉趨惡劣。海巡署今天表示，配合航港局自23日12時起，要求南部、東部近岸12浬內警戒區航行船舶遠離避風；截至今天中午12時，海巡已協助驅離近岸滯留商貨輪33艘次，後續仍將持續在相關海域協助管制，避免海難事故發生。
海巡署指出，紅霞颱風暴風圈逼近，海象極不穩定，除海上艦艇配合主管機關執行近岸船舶勸離，各岸際單位也同步啟動防颱整備及預防性巡查，針對海岸、港口加強巡查與宣導，提醒民眾颱風期間不要前往海邊觀浪、垂釣或從事水域活動。
海巡署表示，若地方政府公告警戒區後，民眾仍違規進入，將依災害防救法逕行開立舉發單，移送地方政府裁處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
海巡署提醒，颱風期間海象變化快，民眾若在海上或岸際發現緊急狀況，可撥打海巡118服務專線通報。
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