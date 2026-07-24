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藍營725上凱道反毒台 北市警公布交管圖、動員270名警力維安

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
國民黨明天在凱達格蘭大道舉辦「我是人、我反毒台」集會活動，北市警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝
國民黨明天在凱達格蘭大道舉辦「我是人、我反毒台」集會活動，北市警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝

國民黨明天在凱達格蘭大道舉辦「我是人、我反毒台」集會活動，除了立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌之外，至少還有12位縣市首長將到場。因應活動舞台等硬體設備搭設，市警中正一分局今晚8時起至26日3時，將針對凱道實施車輛管制，而明天活動會動員270名警力維安。

中正一警方指出，本次申准舉辦的「食品安全議題」集會活動，為配合舞台、帳篷等硬體設備搭設，24日晚上8時起，凱道東、西雙向全線車道禁止車輛通行，預計持續管制至26日凌晨3時活動撤場結束後，才會重新開放通車，實際管制與開放時間將視現場交通狀況彈性調整。

警方說，活動集會群眾預計明天下午5時起陸續進場，若現場人數自然溢出，將視狀況啟動第二階段擴大管制，包含景福門圓環東西側內、外環道；中山南路南北雙向快慢車道全線，其中北往南慢車道將視車流狀況，開放右轉青島西路或常德街改道；仁愛路東往西快車道及南側慢車道全線；信義路西往東全線車道；常德街東、西雙向全線車道。

此外，為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序與駐地安全，警方將視維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街及公園路等路段，並架設安全阻隔設施，防範群眾移轉衍生衝突。

警力配置方面，北市警方針對凱道集會活動共部署270名警力，含現場警力150人、待命警力120人；另針對國民黨同日在台北市成功高中召開的全國代表大會，也規劃16名警力在會場周邊維安。

藍營 凱道 北市

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