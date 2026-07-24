淡江大橋1輛機車自摔就阻斷機車道 寬度不足爭議再起

淡江大橋昨天有1名婦人騎機車自摔阻斷機車道，被網友描述「延誤救護30分鐘以上」，使得機車道規畫太窄的質疑又浮上檯面，警消澄清救護只花十幾分鐘，立委洪孟楷則批評交通部曾答應在護欄設開口的承諾跳票，建議部長應該再到現場看一下。

據了解，43歲朱姓婦人昨天自桃園下班騎機車返回淡水住家途中，約上午10時45分路經淡江大橋，在下橋之前約300公尺處自稱一時恍神失控摔倒。

由於機車道寬度只有2.5公尺，扣除兩側護欄與標線劃設，實際在線內可供機車通行的淨空間約僅剩1.5公尺，曾引發過於狹窄的爭議。婦人的機車打橫倒下壓在她身上，一時痛到無法起身，造成機車道被完全阻斷，該時段車不多，後方陸續大約有五、六輛機慢車因此被卡在半路無法通行。

淡水警分局表示，接獲報案立即派員趕抵，只花約5分鐘拍照、繪測記錄車禍現場、將機車搬開，10時50分後方機車即可通行，並未嚴重塞車。

新北市消防局則說明，上午10時45分接獲報案，當時淡水地區的救護車均已出勤，於是調派八里地區的龍源消防分隊出車。由於淡江大橋的機車道事故必須將救護車停在人行道，但汽車無法直接從八里端駛入橋面人行道。

因此龍源消防分隊的救護車由八里端汽車道開上淡江大橋，過橋之後再迴轉由淡水端開進人行道逆向前往事故現場，車程約13分鐘於10時58分抵達。

婦人傷勢僅肢體擦挫傷不算太嚴重，用擔架抬起跨越護欄搬到人行道再上救護車，現場處理時間約14分鐘，過程順利並無拖延。救護車在人行道倒車至寬闊的地方迴轉，再駛下淡江大橋將傷者送往淡水馬偕醫院。

因有現場民眾拍照貼網形容「延誤30分鐘以上」，並質疑是機車道不夠寬導致。淡水選出的立委洪孟楷認為這起車禍的處置，凸顯緊急救援動線仍有顯著問題。他說通車之前就曾提醒機車道空間有限，加上約70公分高的護欄，恐增加傷患搬運難度，因此要求增設定點緊急開口以利排除狀況，讓傷者能迅速移離車道。

洪孟楷指稱，通車不是工程的終點，發生事故能否快速救援才是真正考驗，並批評當初承諾的機車道開口在哪？呼籲交通部長再到現場實際檢視救援動線、護欄開口及應變流程，應提出完整說明及具體改善方案。

淡江大橋昨天上午有1名婦人騎機車自摔，機車打橫導致機車道交通完全中斷，引發寬度不足的爭議。救護車無法從八里端上橋，只能逆向行駛人行道執行救護。記者林昭彰／翻攝