高雄女居服員每天幫送飯 今天上午進屋驚見獨居7旬翁已身亡

高雄市74歲曾姓老翁平常獨居在左營區海平路，潘姓女居服員每日送餐到府並訪視，今天上午11時許，潘女依慣例送飯，進屋驚見曾在屋內發生憾事，警消到場，發現曾已明顯死亡，屋內無打鬥痕跡也無外力介入，已報請檢察官相驗，釐清死因。

左營警分局指出，今天上午11時許接獲從事居服員的潘姓女子報案，指稱進入海平路曾姓老翁住處送飯時，因敲門沒人反應，潘女以備用鑰匙開門進屋後，發現曾男在屋內發生憾事。

警方和救護員到場，發現曾男已明顯死亡未送醫；警方立即通報鑑識人員到場勘驗，現場無外力侵入及打鬥跡象，已報請橋頭地檢署檢察官相驗，以釐清確切死因。

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