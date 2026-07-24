聽新聞
0:00 / 0:00
高雄女居服員每天幫送飯 今天上午進屋驚見獨居7旬翁已身亡
高雄市74歲曾姓老翁平常獨居在左營區海平路，潘姓女居服員每日送餐到府並訪視，今天上午11時許，潘女依慣例送飯，進屋驚見曾在屋內發生憾事，警消到場，發現曾已明顯死亡，屋內無打鬥痕跡也無外力介入，已報請檢察官相驗，釐清死因。
左營警分局指出，今天上午11時許接獲從事居服員的潘姓女子報案，指稱進入海平路曾姓老翁住處送飯時，因敲門沒人反應，潘女以備用鑰匙開門進屋後，發現曾男在屋內發生憾事。
警方和救護員到場，發現曾男已明顯死亡未送醫；警方立即通報鑑識人員到場勘驗，現場無外力侵入及打鬥跡象，已報請橋頭地檢署檢察官相驗，以釐清確切死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。