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影／昔「軍火教父」黃如意海邊失蹤最後身影曝 警擴大範圍搜尋

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

昔日有「軍火教父」之稱現年75歲的黃如意，傳出在基隆和平島失聯，警方說，18日上午接獲民眾報案，和平島社寮橋階梯尋獲1個黑色隨身包，查出是黃男有，黃的兒子當晚到派出所表示，家人聯繫不上黃男，擔心黃男安危，隨後報案協尋。至今尚未尋獲，警方持續擴大搜查範圍。

基隆市警第二分局和一路派出所長蘇酩格表示，18日上午接獲民接獲民眾報案，和平島社寮橋階梯上尋獲1個黑色隨身包，查出是75歲黃姓男子所有。

警方循線聯繫黃男兒子前來領取，黃的兒子當晚7時許到派出所時，稱家人聯繫不上黃男，擔心黃男安危，隨後報案協尋。

警方受理後不敢大意，調閱周邊監視影像追查黃男下落，見到17日晚間黃男往岸邊方向走去，但隨後未見蹤影，警方隨後通報海巡署第二岸巡隊展開協尋，然至今尚未尋獲黃男，警方也持續擴大搜查範圍，確保黃男能安全返家。

黃如意近來上媒體是因去年涉及暴力討債案遭宜蘭地院判刑1年6個月。早年以走私軍火起家，曾被稱為「軍火教父」，也被提報過治平對象。2008年中國海協會副會長張銘清訪台被推倒事件、他曾在鏡頭前捶擊時任台南市議員王定宇，令人印象深刻，曾涉及暴力討債等案，一度到大陸，後來返台行事轉為低調。

市警第二分局調查，經調新北林口住處附近、基隆和平島兩地監視器，查出黃如意17日晚間10點多獨自搭計程車北上基隆，後來在海產街、社寮橋上走來走去，現場靠海域，至今仍未找到人。

昔「軍火教父」黃如意海邊失蹤最後身影曝，警擴大範圍搜尋。記者游明煌／翻攝
昔「軍火教父」黃如意海邊失蹤最後身影曝，警擴大範圍搜尋。記者游明煌／翻攝

基隆 和平島

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