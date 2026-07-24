快步上車遭關門起步！北市79歲婦慘遭205公車輾雙腿送加護病房

台北市松山區八德路23日上午9時14分，一名79歲張姓婦人準備搭乘台北客運205線公車時，該駕駛疑未注意，導致車門直接關上開走，婦人雙腿遭後車輪輾壓，造成開放性骨折。北市公運處表示，釐清相關原因，責成客運業者負起所有醫療費用及後續賠償。

警方表示，張婦當時快步走向公車後車門，準備上車時，55歲鄭姓駕駛疑似未落實後視鏡及車況確認，直接關閉車門起駛。直到後車門的乘客發現有人跌倒，才大喊示警，但張婦已被捲入車底，雙腿遭輾過，送醫後為開放性骨折，目前仍在加護病房觀察。

北市公運處表示，經業者調閱影像說明，因駕駛長關車門太急造成的疏忽意外。已責成客運業者負起所有醫療費用和後續賠償責任。詳細肇事原因仍待相關單位釐清。

台北客運公司回應，將會檢討車門主動式防夾系統的功能及調校。對於傷者將負起賠償責任。