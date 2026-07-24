影／急診室探視友人爆口角 中壢4男不聽勸阻反襲警下場慘了

李男等人不願配合警方勸阻，期間更情緒失控出手襲警。圖：讀者提供

桃園市中壢區49歲李姓男子、50歲林姓男子、46歲楊姓男子及42歲陳姓男子等4人，今(24)日前往延平路上一家醫院急診室探視友人，卻因故發生口角糾紛影響急診室安寧，院方只好請警方派員處理，沒想到李男等人竟不願配合，期間更情緒失控出手襲警，造成員警頭部及右手肘挫傷，快打部隊隨即到場強制帶回派出所管束。

李男揮拳攻擊員警，造成員警頭部及右手肘挫傷。圖：讀者提供

中壢派出所說明，今日凌晨獲報在延平路醫院急診室內有爭吵糾紛，立即派員到場處理。經了解，李男、林男、楊男及陳男等4人至醫院探視友人時發生口角糾紛，院方隨即通知警方到場。員警到場勸阻過程中，李男等人持續叫囂，其中李男更揮拳攻擊員警，造成員警頭部及右手肘挫傷，林男與楊男也於過程中推擠員警。隨即呼叫快打部隊增派警力支援，將3人帶返管束。全案詢後，李男依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦；另林男、楊男則依違反社會秩序維護法函送裁處。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方對於任何暴力攻擊或妨害員警執行公務的行為，均將依法嚴正究辦，絕不寬貸；民眾如遇糾紛應保持理性，循合法途徑解決，切勿因一時衝動觸法。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】急診室探視友人爆口角 中壢4男不聽勸阻反襲警下場慘了