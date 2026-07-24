影／搭公車司機突關車門 北市7旬婦跌倒雙腿被輾斷

台北市松山區昨天發生驚悚的公車車禍，79歲張姓婦人準備搭乘台北客運205線公車，才剛走向後車門要上車，鄭姓駕駛疑因未注意車況逕行關門起駛，婦人當場重心不穩向右摔倒，雙腿更遭後車輪直接碾壓，送醫後開放性骨折，目前仍在加護病房救治。

警方23日早上9時14分獲報，松山區八德路四段313號前的公車停靠區發生車禍，詢問了解，張婦當時快步走向公車後車門準備上車，但55歲鄭姓駕駛疑似未落實後視鏡及車況確認，直接關閉車門起駛。

當時坐在後車門附近的乘客發現有人跌倒，隨即大喊示警，公車立刻停下，但張婦早已被捲入車底，雙腿遭後車輪狠狠輾過。

警、消獲報迅速趕抵，發現張婦意識清楚，但腿部有開放性骨折，緊急送醫院搶救，目前仍在加護病房治療觀察。

轄區松山交通分隊表示，肇事的鄭姓駕駛經警方實施酒測，酒測值為0，也沒有毒駕情況，全案依A2類交通事故成案處理。

79歲張姓婦人昨天搭台北客運205線公車正要上車，公車駕駛沒注意狀況關門起駛，張婦跌倒，腿部遭車輪輾壓骨折，送醫救治意識清楚。記者翁至成／翻攝